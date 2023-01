Santander estreia plataforma de compra e venda de carros a apontar à geração smartphone

Chama-se Carmine.pt e acaba de chegar a Portugal, pela mão do Santander Consumer Services (SCS), prometendo trazer uma nova forma de comprar e vender carros. Resultado da longa experiência neste mercado do autocompraevenda.pt, recentemente adquirido pela empresa do grupo Santander, a que se junta o conhecimento acumulado de outras plataformas da instituição financeira especializadas no setor automóvel, incluindo a líder brasileira Webmotors.com.br e a espanhola Coches.com, o Carmine.pt aposta na "confiança" que é imagem do grupo financeiro em que está inserida e no seu maior fator de diferenciação. "Com mais de 20 mil carros anunciados por profissionais do comércio automóvel, a plataforma posiciona-se desde já como um dos maiores marketplaces em Portugal", explica Miguel Mendes, diretor da plataforma, destacando o valor disso num contexto de escassez de oferta.

A par do Carmine.pt, o Santander Consumer Services comprou ainda a PDC Digital, dona do autocompraevenda.pt e de soluções tecnológicas especificamente pensadas para este tipo de comércio, fortalecendo assim todo o ecossistema e a capacidade da plataforma. Chegar a mais pessoas e, sobretudo, oferecer uma solução adaptada aos mais jovens é o objetivo, explica ao DN/Dinheiro Vivo o diretor-geral do Santander Consumer Services. "O comércio automóvel tem vindo a adaptar-se progressivamente à evolução dos comportamentos de todos nós, mais digitalizados, mais informados e mais exigentes. Isso irá acentuar-se à medida que chegam ao mercado automóvel os jovens adultos, que cresceram com um smartphone na mão e preferem formas de comprar simples e total ou parcialmente digitais."

É essa visão a longo prazo que permite a aposta num momento de retração económica. "Este investimento do Santander Consumer Services insere-se numa visão estratégica e visa acompanhar as tendências do consumo e das vendas a retalho", justifica Nuno Zigue.

Entre as principais vantagens apontadas ao Carmine.pt, o responsável destaca a combinação do conhecimento profundo do mercado português com "o que de melhor se faz a nível internacional", no que respeita a experiência e serviços prestados. E adiciona o valor da PDC Digital. "Com essa aquisição, somamos a componente de serviços dirigidos aos profissionais do setor automóvel à componente de classificados da plataforma, apresentando um conjunto de ferramentas digitais desenhado especificamente para a gestão eficiente do seu negócio e da relação com os seus clientes", defende Nuno Zigue.

No ano de estreia, a ideia é dedicar a maior atenção à consolidação do ecossistema alicerçado na plataforma Carmine.pt e na integração dos produtos da PDC Digital. "Será um período fundacional extremamente importante e que permite a clientes e parceiros começar a experimentar a oferta", junta o responsável.

Valores de investimento, nomeadamente com a compra da PDC Digital, não adianta. Refere apenas que foi pago "o preço adequado ao valor que a empresa é capaz de produzir com as atuais capacidades". Nos próximos anos, já com capacidade reforçada e a funcionar no ecossistema do Santander Consumer Services, Zigue acredita que a PDC terá um "potencial de valorização importante".