Saldo da dívida direta do Estado aumenta cerca de 3% para 286,6 mil ME

O saldo da dívida direta do Estado aumentou cerca de 3% para 286.627 milhões de euros em fevereiro face a janeiro, anunciou esta segunda-feira o IGCP - Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública.

No boletim mensal divulgado esta segunda-feira, a instituição indica que a subida de 2,91% do saldo da dívida direta do Estado resulta sobretudo do aumento do saldo das Obrigações do Tesouro em 4.849 milhões de euros.

No final do mês de fevereiro, o saldo da dívida direta do Estado correspondia, assim, a 286.627 milhões de euros.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

De acordo com o IGCP, o saldo dos Certificados de Aforro (CA) subiu 2.559 milhões de euros, enquanto o saldo dos Certificados do Tesouro (CT) diminuiu 570 milhões de euros.

A agência explica ainda que, "incorporando o efeito cambial favorável da cobertura de derivados, correspondente ao valor nocional dos 'swaps' de cobertura de capital, que ascendeu a 616 milhões de euros em fevereiro", o valor total da dívida após a cobertura cambial situou-se em 286.011 milhões de euros, aumentando 2,9% face ao mês anterior.