Salários do privado cresceram quatro vezes mais que os do público numa década

Os salários médios do setor público e privado têm vindo a aproximar-se gradualmente nos últimos anos, com o valor médio do setor privado a subir 14% numa década (contra apenas 5,5% no público), mostrou ontem o Banco de Portugal.

Mas a vantagem e o prémio salarial ainda está do lado dos empregos públicos, apesar dos cortes e congelamentos dos últimos anos, em especial os da troika e do governo PSD-CDS, medidas que ajudam a explicar uma boa parte do andamento lento dos respetivos salários, uma das componentes mais rígidas da despesa pública.

Como referido, estes valores são de um novo estudo do Banco de Portugal (BdP) baseado nos microdados do inquérito sobre rendimentos e condições de vida na União Europeia, feito pelo Eurostat, focando-se nos períodos de 2008-09 e 2018-19.

O estudo, uma atualização ao mais recente boletim económico, mostra que as medidas de cortes e congelamentos aplicadas desde a grande crise financeira de 2008 e até 2019 (cerca de uma década, portanto), juntamente com outros fatores de pressão sobre salários, como as regras do Pacto de Estabilidade, conduziram a um abrandamento significativo na marcha dos salários públicos, sobretudo quando se compara com a realidade do setor privado.

De acordo com o banco central governado por Mário Centeno, na década em análise, houve uma compressão do prémio salarial médio do setor público, por isso mesmo.

A vantagem salarial de quem trabalha no público (face aos valores do privado) caiu 11% ao longo da década terminada em 2019. De acordo com o BdP, o prémio salarial continua a dar uma vantagem ao salário médio do emprego público: no biénio de 2008 e 2009, antes da bancarrota de 2011 e do programa de ajustamento da troika (que durou até meados de 2014), os funcionários públicos ganhavam, em média, mais 587 euros por mês do que os congéneres do privado.

Mas essa vantagem diminuiu ao longo da década que terminou em 2019. Isto porque entre 2008-09 e 2018-19, os salários públicos avançaram apenas 5,5% (mais 92 euros, para uma média de 1778 euros), ao passo que no setor privado, a recuperação foi quatro vezes mais forte -- aumentaram 14%, mais 154 euros por mês, fixando-se numa média de 1253 euros, segundo os cálculos do BdP.

Mas há nuances e explicações importantes subjacentes a estes números.

Licenciados em início de carreira ficam para trás

"O setor público mantém-se vantajoso em termos salariais [face ao setor privado], especialmente para os licenciados com experiência, mas deixou de ser atrativo no início da carreira", diz o Banco.

Os resultados da análise do BdP "demonstram que o setor público continua a trazer uma vantagem salarial significativa para os licenciados, com exceção dos que se encontram no início da carreira".

Os resultados também "sugerem que as práticas salariais no setor público atenuam a desigualdade salarial relativamente ao privado", refere o BdP.

No entanto, conclui que "não existe um prémio para os indivíduos licenciados no início da carreira (com cinco anos de experiência) ao longo da distribuição salarial".

O estudo do BdP observa ainda que os salários médios são mais elevados no público porque a proporção de licenciados é bastante superior à do setor privado.

Mas o banco central recorda que "a partir de 2007/2008 foram revistos o sistema de avaliação de desempenho e as carreiras, por via da introdução da tabela salarial única" e que "a necessidade de reduzir a despesa pública durante o Programa de Assistência Económica e Financeira (PAEF) levou à adoção de medidas que incluíram cortes salariais temporários e o congelamento de carreiras com impactos mais duradouros".

Prémio público nacional acima da média do euro

Comparando com os outros países da zona euro, o setor público português continua a ser dos que oferecem maior prémio salarial face ao privado, por exemplo. Está acima da média europeia nesse ranking.

"O prémio salarial no setor público português situa-se em torno de 11% no período mais recente, tendo diminuído 3 pontos percentuais (p.p.) desde 2008-09", diz o BdP.

"Uma análise por género permite concluir que o prémio é semelhante para homens e para mulheres", mas o prémio médio ao nível da zona euro "é mais reduzido, apesar da composição e a dimensão do setor público diferirem de país para país".

"O prémio em Portugal tem-se aproximado da média da área do euro, sendo ainda superior em cerca de 6 p.p.", sendo que "apenas nos casos de França e Finlândia, o prémio é negativo (favorável ao setor privado)".

"Nos restantes países, o prémio é positivo, ou nulo no caso da Áustria, e nalguns casos de dimensão superior ao estimado para Portugal", acrescenta o mesmo estudo.

Considerando a administração pública (mas excluindo o setor da educação), "verificam-se prémios mais altos em Portugal".

Cá, "o prémio [face à referência do setor privado] é de 20% no período mais recente, 11 p.p. acima da média do euro", refere a análise do BdP.

luis.ribeiro@dinheirovivo.pt