Salário mínimo no Ikea sobe para 750 euros

Loures, 22/10/2018 - Novo visual do Restaurante e Bar do IKEA de Loures. (Gerardo Santos / Global Imagens)

A partir deste novo ano, o salário mínimo de entrada para colaboradores Ikea, a tempo inteiro, sobe de 700 euros para 750 euros brutos mensais, anunciou a cadeia sueca, lembrando que a fasquia fica acima do valor estabelecido pelo governo para o Salário Mínimo Nacional em 2022. à remuneração base somam-se ainda subsídio de alimentação, seguro de saúde e outros benefícios oferecidos, que a empresa justifica com a "valorização do compromisso com as suas pessoas através de uma oferta completa e relevante de compensações e benefícios, da qual o salário faz parte".

