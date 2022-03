Rui Miguel Nabeiro é o novo presidente da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa

Era candidato único, reunia consenso e foi hoje confirmado na liderança da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa (CCIP). Ao fim de 18 anos à frente da instituição, Bruno Bobone passa o testemunho a Rui Miguel Nabeiro, CEO do Grupo Delta e neto do fundador da Delta, o comendador Rui Nabeiro. Bobone mantém-se na estrutura, agora como presidente da Mesa da Assembleia.

Por unanimidade, foi eleita a direção e restantes órgãos sociais para os próximos três anos, uma vitória que foi para Nabeiro "uma enorme honra". "Chegamos com os olhos postos no futuro para, com ambição e inovação, lutarmos pelo desenvolvimento das empresas portuguesas, apoiando-as na resposta aos desafios globais colocados pelas alterações climáticas, a digitalização, a transformação do mercado de trabalho e, agora, a toda a instabilidade provocada pela guerra", afirmou o novo presidente da CCIP, que fez questão de deixar uma palavra à direção de Bobone, a cujo trabalho se compromete a dar continuidade.

Na liderança da CCIP mantém-se a vice-presidência partilhada, entre o ex-vice-primeiro-ministro Paulo Portas e agora o presidente da Central de Cervejas, Nuno Pinto Magalhães (no lugar de José Miguel Júdice).

O CEO do grupo Nabeiro - Delta Cafés era o único candidato à sucessão da instituição com mais de 180 anos - que faz dela a associação empresarial mais antiga do país -, que tem como missão de apoiar empresas no seu crescimento e expansão para os mercados estrangeiros.

A direção da CCIP completa-se com Pierre Debourdeau (Eurogroup), Nuno Fernandes Thomaz (também na liderança da Centromarca), Miguel Pina Martins (Science4You), Ricardo Alv es (Riberalves), Lídeia Tarré (Gelpeixe) e Mariana França Gouveia (PLMJ).

Além de Bobone, compõem a mesa da Assembleia Nuno Jonet (Tabaqueira) e António Belmar da Costa (Agepor).

Um gestor de créditos reconhecidos

Rui Miguel Nabeiro na sede da CCIIP © DR

Tendo assumido os destinos do grupo fundado pelo avô em setembro, Rui Miguel Nabeiro, de 42 anos, foi considerado também no ano passado o empresário de melhor reputação em Portugal, no ranking de empresas de referência Merco, à frente de Sonae e Microsoft.

Particularmente ativo nas iniciativas que visam pensar Portugal e pôr o país na rota do crescimento, Rui Miguel Nabeiro faz também parte da Business Roundtable, associação criada em junho e que junta 42 líderes das maiores empresas privadas portuguesas, com o objetivo de apresentar soluções para que o país inicie uma rota de maior crescimento, identificando três prioridades de ação: as pessoas (valorização e qualificação dos portugueses), as empresas (revitalização do tecido empresarial e desenvolvimento de forma a ganhar escala); e Estado (como promotor e dinamizador da riqueza, e facilitador da atividade económica).

Licenciado em Gestão na Universidade Católica Portuguesa, aonde chegou depois de fazer o liceu nos Salesianos, Nabeiro conta ainda com várias especializações, incluindo uma pós graduação em Marketing e outra em Recursos Humanos, um mestrado em Administração de Empresas (tudo na Católica) e uma pós-graduação na Kellogg School of Management. Passou por Espanha e pelo Brasil nas suas primeiras experiências profissionais, antes de chegar à Delta, onde entrou para a área de Marketing.