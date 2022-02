Rui Miguel Nabeiro avança para liderar Câmara de Comércio

Há 18 anos à frente da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa (CCPI), Bruno Bobone anunciara já que não seria recandidato nas eleições que em março decidem os próximos órgãos executivos. Hoje Rui Miguel Nabeiro anuncia que avança para a liderança.

O CEO do grupo Nabeiro - Delta Cafés é o único candidato à sucessão da instituição com mais de 180 anos, que faz dela a associação empresarial mais antiga do país, e que tem como missão de apoiar empresas no seu crescimento e expansão para os mercados estrangeiros.,

Parceira privilegiada para a internacionalização da economia nacional e promovendo igualmente a ligação entre as PME e as grandes empresas, a CCPI preside, há 80 anos, à delegação portuguesa da ICC - Câmara de Comércio Internacional, a maior organização associativa empresarial do mundo, presente em 130 países. Além de Bruno Bobone, a atual direção conta com o antigo vice-primeiro-ministro Paulo Portas e o advogado José Miguel Júdice como vice-presidentes.

Tendo assumido os destinos do grupo fundado pelo avô em setembro, Rui Miguel Nabeiro, de 42 anos, foi considerado também no ano passado o empresário de melhor reputação em Portugal, no ranking de empresas de referência Merco, à frente de Sonae e Microsoft.

Particularmente ativo nas iniciativas que visam pensar Portugal e pôr o país na rota do crescimento, Rui Miguel Nabeiro faz também parte da Business Roundtable, associação criada em junho e que junta 42 líderes das maiores empresas privadas portuguesas, com o objetivo de apresentar soluções para que o país inicie uma rota de maior crescimento, identificando três prioridades de ação: as pessoas (valorização e qualificação dos portugueses), as empresas (revitalização do tecido empresarial e desenvolvimento de forma a ganhar escala); e Estado (como promotor e dinamizador da riqueza, e facilitador da atividade económica).

Licenciado em Gestão na Universidade Católica Portuguesa, aonde chegou depois de fazer o liceu nos Salesianos, Nabeiro conta ainda com várias especializações, incluindo uma pós graduação em Marketing e outra em Recursos Humanos, um mestrado em Administração de Empresas (tudo na Católica) e uma pós-graduação na Kellogg School of Management. Passou por Espanha e pelo Brasil nas suas primeiras experiências profissionais, antes de chegar à Delta, onde entrou para a área de Marketing.