Ricardo Marvão: A Web Summit para além do investimento - do encontro de novas sinergias à colaboração 

A Web Summit, conhecida por muitos como a "Olimpíada da Tecnologia", atrai uma multidão diversificada e dinâmica de empresários, líderes da indústria e inovadores de todo o mundo. Este caldeirão de talento e experiência oferece um cenário ideal para que as empresas e startups olhem para além do típico discurso de investimento e se concentrem na criação de colaborações estratégicas para a inovação. Será caso para se dizer que, se a obtenção de financiamento é uma das vantagens mais atrativas deste evento, o potencial ainda por desbloquear de todas as parcerias que podem ser feitas em comunidade é um benefício que pode ser encontrado em cada stand..Desde empresas dedicadas às tendências da IA e cibersegurança, às áreas da sustentabilidade ou dos cuidados de saúde, a Web Summit atrai participantes de vários setores do mundo da tecnologia e dos negócios. Esta diversidade representa uma oportunidade para as startups e empresas encontrarem parceiros com competências e conhecimentos complementares. A colaboração com players que detenham conhecimentos especializados em diferentes nichos de negócio pode, muitas vezes, levar a soluções inovadoras e sinergias inesperadas que não seriam regularmente possíveis..Não obstante, tanto as empresas como as startups devem deter a mentalidade de que a colaboração é sempre uma via de dois sentidos. Ao procurar parceiros, é necessário que ambas consigam demonstrar de forma clara como é que podem acrescentar valor a negócios já estabelecidos à procura de inovação, no caso das corporate, ou a ideias que precisam de estrutura e recursos para crescer, no que toca às startups. Neste sentido, é ideal que o discurso para motivar o financiamento apele também à disponibilidade para criar outras relações de colaborações distintas, que possam resultar numa maior inovação de produtos ou serviços que beneficie as duas, ou mais, partes envolvidas..Seguindo esta linha de pensamento, para além de efetuar pitches, também é preciso saber aproveitar as atividades dinâmicas que são proporcionados pelo evento para identificar possíveis parceiros. Num contexto de grande escala como a Web Summit, onde decorrem dezenas de painéis e workshops diariamente, é difícil conseguirmos estar presentes em todos os momentos e adotar uma posição ativa de criar relações. Ainda assim, é crucial que os participantes tenham definido previamente os objetivos que pretendem atingir com a sua presença no evento, selecionando os painéis, workshops e atividades que possam contribuir para o desenvolvimento colaborativo do seu negócio..Este também deve ser o raciocínio empregado no networking, que deve ser feito com mais antecipação e especificidade. Os participantes devem procurar estabelecer contacto com possíveis parceiros que irão marcar presença na Web Summit ainda antes do evento, criando conexões substanciais que depois possam ser aprofundadas com o encontro presencial. Adicionalmente, em vez de apenas se apresentarem as características inovadoras de um produto ou serviço, reforçando as razões de investimento nos mesmos, é importante conseguir um envolvimento natural em conversas significativas com profissionais que partilham a mesma mentalidade de negócio, e que podem gerar ideias e parcerias que vão além do apoio financeiro..Após o evento, deve também ser feito um esforço para manter os contactos e relações criadas - tanto previamente como durante o encontro. Mesmo que as parcerias não se definam imediatamente nesta ocasião, há sempre a oportunidade de os objetivos ou projetos das empresas e startups se cruzarem num futuro próximo, fazendo valer a inicial partilha de conhecimento em benefícios concretos que tragam mais inovação às suas propostas de valor..Portugal precisa voltar a conhecer a Web Summit como agregadora de um ecossistema próspero de ideias e potenciais parcerias para a inovação, e não apenas como o evento onde as startups vão para procurar financiamento. Para tirar o máximo partido desta oportunidade, startups e empresas devem alargar os seus horizontes e procurar ativamente colaborações que possam impulsionar o seu crescimento e inovação. Ao abraçar a experiência diversificada presente na Web Summit, as empresas podem encontrar parceiros que partilham a sua visão e que estão ansiosos por se juntarem a elas na sua jornada para o sucesso. No mundo interligado da tecnologia e da inovação, a colaboração é cada vez mais a chave para desbloquear novas oportunidades e alcançar resultados..Co-founder and Chief Growth Officer at Beta-i