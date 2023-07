Resultados líquidos da Galp sobem 21% para 508 milhões de euros no 1.º semestre

A Galp obteve resultados líquidos de 508 milhões de euros nos primeiros seis meses do ano, mais 21% que no mesmo período de 2022, foi anunciado esta segunda-feira.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a petrolífera afirma que o EBITDA (resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações) atingiu os 1.787 milhões de euros na primeira metade do ano, menos 16% do que no mesmo período de 2022, refere a petrolífera.

A Galp explica que a queda do EBITDA se deveu às menores condições de mercado durante o semestre, bem como pela exclusão do negócio de 'upstream' em Angola.

A empresa precisa que a dívida líquida diminuiu 12% em relação ao final do ano passado, já considerando os dividendos pagos aos acionistas, de 209 milhões de euros e o programa de recompra de ações de 235 milhões de euros executado ao longo do período, bem como os dividendos a interesses que não controlam de 87 milhões de euros.

O EBIT (resultado operacional) cifrou-se em 1.317 milhões de euros entre janeiro e junho, refletindo uma queda de 10% face ao mesmo período de 2022.

A petrolífera precisa que o EBIT da divisão de 'upstrem' (exploração e produção de petróleo) atingiu 842 milhões de euros no primeiro semestre, menos 30% em termos homólogos, enquanto o da divisão industrial, que inclui a refinação, se cifrou em 417 milhões de euros e o da divisão das renováveis atingiu 46 milhões de euros.

A margem de refinação da Galp baixou 14% no primeiro semestre em termos homólogos, para 10,9 dólares por barril.

O investimento líquido da petrolífera no período em análise totalizou 316 milhões de euros, maioritariamente direcionado para os desenvolvimentos do 'upstream' e considerando 77 milhões de euros do encaixe inicial da venda dos ativos de 'upstream' em Angola, adianta a Galp.