Resgate de PPR sem penalização até setembro de 2021

Maioria negativa aprova proposta do PSD que alarga apoio do Porta 65 a mais jovens

O resgate dos planos de poupança reforma ou planos de poupança educação não terão penalizações até setembro do próximo ano, segundo uma proposta aprovada esta terça-feira pelos deputados no âmbito da votação na especialidade do Orçamento do Estado para 2021 (OE2021).

São elegíveis para este regime os trabalhadores que estejam em isolamento profilático ou de doença, ou a prestar assistência a filhos ou netos, em lay-off parcial ou total, desempregados, ou elegíveis para os apoios sociais extraordinários.

Na proposta do PSD incluem-se arrendatários "de prédio urbano para habitação própria e permanente em vigor à data de 31 de março, esteja a beneficiar do regime de diferimento do pagamento de rendas" e "necessite desse valor para regularização das rendas alvo de moratória".

A norma social-democrata permite ainda que o valor dos PPR a reembolsar vá "até ao limite mensal de uma vez e meia o Indexante dos Apoios Sociais (IAS)", ou seja, 658,2 euros.

O PSD argumenta que como "as moratórias de crédito foram, entretanto, prolongadas", até setembro de 2021, resulta um "conjunto de constatações que justificam a necessidade de ir um pouco mais longe" na medida.

Em atualização

Paulo Ribeiro Pinto é jornalista Dinheiro Vivo

