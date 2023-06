Relatório da OCDE indica que retoma portuguesa colapsa, mas governo esmaga défice

A subida das taxas de juro vai continuar este ano e o custo dos empréstimos devem manter-se em máximos de sempre até 2024, mas o défice orçamental público português deve cair para apenas 0,1% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2023 e repete-se a façanha em 2024, diz a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico (OCDE), esta quarta-feira, no novo panorama (outlook) para as economias mais desenvolvidas do globo.

Portugal cresce, mas no cenário deste estudo perde muita força. Segundo a OCDE, o PIB real pode avançar 2,5% este ano, mas em 2024 o ritmo baixa bastante, para 1,5%.

A procura interna, sobretudo o consumo privado, das famílias residentes, estará sob forte pressão dos juros a pagar e ainda da inflação elevada. Este agregado do PIB, que vale dois terços da economia, avança uns meros 0,6% em 2023 e 1% em 2024.

O investimento total (público e privado), que é crucial para o crescimento e o emprego foi próximos anos, acelera 3,1% este ano e reforça com mais 4,2% em 2024, mas sempre apoiado em fundos europeus, nomeadamente no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), diz a Organização que agrega as três dezenas de país mais desenvolvidos ou ricos do mundo.

As exportações totais crescem 8% este ano, sobretudo apoiadas no turismo de massas, mas a OCDE vê problemas na procura externa a seguir. As vendas das empresas portuguesas ao exterior só devem avançar 2,6% em 2024, o pior registo desde o primeiro ano da pandemia (2020, quando caíram quase 19%).

Diz a OCDE agora que "o crescimento real do PIB deve chegar a 2,5% em 2023 e 1,5% em 2024".

"O Plano de Recuperação e Resiliência deverá impulsionar significativamente o investimento público, embora haja riscos de que continuem a registar-se atrasos na execução destes fundos".

"O reforço da procura externa apoiará as exportações, nomeadamente nos serviços", onde o piloto é e continuará a ser o turismo.

"A taxa de emprego manter-se-á a um nível historicamente elevado e os salários vão acelerar. No entanto, a inflação nos preços no consumidor de 5,7% em 2023 e 3,3% em 2024 reduzirá o poder de compra e pesará no crescimento do consumo".

"O PRR está a apoiar o crescimento e as novas medidas de apoio em 2024, o que ajuda a suavizar o choque inflacionista no poder de compra das famílias", refere a organização sediada em Paris.

No entanto, "embora a dívida pública tenha diminuído abaixo do seu nível de 2019, continua a ser a terceira mais elevada da União Europeia".

A OCDE estima que o défice público caia para 0,1% do PIB este ano, um valor inferior ao que estima atualmente o Ministério das Finanças, de Fernando Medina. A Organização alinha com a última previsão, da Comissão Europeia, divulgada em meados do mês passado.

Mas insiste que "um quadro orçamental mais reforçado e uma despesa pública mais eficiente ajudarão a fazer face às crescentes pressões sobre as despesas decorrentes do envelhecimento da população e das fortes necessidades de investimento".

"A execução rápida do PRR reforçará o investimento verde [amigo do ambiente], a acumulação de competências e a capacidade na prestação de cuidados de saúde, o que ajudará ao crescimento mais sustentável e poderá também abrandar a descida da inflação", espera a OCDE no novo outlook.

Diagnóstico e reservas

"A subida dos preços da energia e dos produtos alimentares está a aumentar os custos para as famílias e para as empresas, embora as medidas fiscais e orçamentais estejam a compensar de alguma forma".

Mas, por causa da política agressiva anti-inflação do Banco Central Europeu (BCE) e dos bancos portugueses, "as condições monetárias e financeiras estão a tornar-se menos favoráveis".

"O aumento das taxas de juro está a fazer subir rapidamente as prestações dos empréstimos à habitação, sendo que cerca de 90% desses empréstimos estão indexados a taxas que são revistas após um ano". Para a OCDE é, claramente, "um travão ao consumo e ao investimento das famílias" a prazo.

Em cima desta restrição fortíssima, a Organização assinala que "o apoio da política orçamental tende a diminuir".

"A política orçamental, incluindo os apoios que vem do PRR, está a ajudar o crescimento em 2023, mas também a aumentar as pressões inflacionistas, mas vai tornar-se ligeiramente restritiva em 2024."

Neste quadro, "prevê-se que as subvenções do PRR aumentem de 0,3% do PIB em 2022 para 1,5% do PIB em 2023 e 1,3% do PIB em 2024, impulsionando o investimento público" e "as medidas para amortecer o choque inflacionista devem atingir 1,9% do PIB em 2022 e 3,7% do PIB em 2023".

Tal como o BCE e a Comissão Europeia, a OCDE defende que este impulso do Estado tem de acabar, observando, claro, as necessidades dos mais pobres.

"Para manter um nível de fortes incentivos à poupança de energia e à transição ecológica, é importante orientar cada vez mais o apoio para os agregados familiares mais vulneráveis e eliminar progressivamente as medidas de apoio à energia", defende o novo outlook.

A OCDE toma nota do "aumento de 7,8% do salário mínimo em 2023 e do novo aumento de 6,6% previsto para 2024, bem como incentivos fiscais para as empresas aumentarem os salários, o que apoiará o rendimento das famílias".

Mas, o aviso final é: "o aumento previsto dos custos laborais poderá travar o emprego com baixos salários". É a maioria do emprego criado em Portugal, basicamente. Mais precário também, incluindo muitos licenciados, por exemplo.

