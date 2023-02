Registo a Prazo não resolve habitação e vai "matar" o AL

A suspensão de licenças em 14 das 24 freguesias na capital, que tem vindo a ser renovada sempre no limite temporal, levou a uma quebra quase total no Alojamento Local em Lisboa. No último verão, o AL estava no valor mais baixo dos últimos dez anos e a lei proíbe ainda a abertura de novos AL e a transmissão de titularidade em zonas de contenção. Mas isso não se traduziu de todo em mais casas para comprar ou arrendar no mercado tradicional.

Essa é uma das razões pelas quais a ALEP, Associação que representa o Alojamento Local em Portugal, acredita que a notícia desta manhã de que vinha aí um "registo a prazo" será apenas "um rumor". A alternativa é criar-se um regime que "vai matar o Alojamento Local". E com isso, destruir riqueza e emprego associado ao turismo nas cidades, bem como criar imprevisibilidade no negócio que gerará enorme precariedade em todas as funções associadas ao AL. E acabar com uma fonte de rendimento adicional ou alternativo de muitas famílias num ano de enorme poder de compra.

Segundo avançava esta manhã o Negócios, uma das medidas em discussão desde esta manhã no Conselho de Ministros especial dedicado à Habitação é a ideia de as licenças de AL deixarem de ser permanentes. Ou seja, alguém que invista para criar um Alojamento ou que esteja a explorar um negócio de AL, passará a estar condicionado a fazê-lo num prazo limitado, ao fim do qual a licença pode ser-lhe retirada ou renovadas. O modelo faria depender a decisão das casas disponíveis e da procura de habitação na zona, supostamente para rodar licenças - mantendo a proibição de novos AL - e ajudar pôr mais casas no mercado regular.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"A Direção da ALEP não acredita que o governo vá implementar o Registo a Prazo nas zonas de contenção, uma medida que significa a proibição do AL a médio prazo", reage a associação de proprietários de Alojamentos Locais. E resume: "A ser verdade, seria mais transparente o governo assumir já que quer acabar com o AL, em vez de recorrer a mecanismos de estrangulamento para matar o setor a prazo".

Lembrando o peso e a importância do Turismo para o país, a associação liderada por Eduardo Miranda não tem dúvidas de que, a confirmar-se, a medida terá um "impacto avassalador" nos grandes centros urbanos e "comprometerá seriamente" os objetivos do Turismo de Portugal. E concretiza com o peso do AL no Turismo de Lisboa e Porto.

De acordo com os dados da taxa turística municipal e o Eurostat, o AL representa atualmente 51% das dormidas em Lisboa, ou seja, metade da acomodação turística da capital e mais de 60% no Porto. "Só em Lisboa, tendo em conta o impacto direto e indireto, o Turismo representa cerca de 140 mil postos de trabalho e 20% do PIB da cidade (estudo da Deloitte para a ATL)", vinca a ALEP, recordando que as atuais áreas de contenção englobam a maioria dos registos do AL em Lisboa (76%) e, em breve, do Porto.

"A existência do Turismo depende da capacidade de acomodação. Sem acomodação não há Turismo. Encerrar a médio prazo o AL que representa a grande maioria das dormidas nas cidades de Lisboa e Porto é acabar com metade do Turismo nestas cidades", conclui a associação, que se foca ainda no emprego, lembrando que o Turismo é responsável por gerar cerca de 140 mil postos de trabalho em Lisboa, resultado do efeito direto e indireto. "Ao encerrar a prazo metade da capacidade de acomodação turística, esta iniciativa põe em risco 50 a 70 mil empregos na capital."

"Além dos titulares de AL perderiam o seu emprego: as pessoas dedicadas à limpeza, tratamento de roupas, receção, manutenção, funções administrativas, entre outras. As pessoas afetas a setores dependentes do Turismo como a restauração, comércio, cultura, animação turística, transportes teriam, também, o seu posto de trabalho em risco." Pior, com um prazo de encerramento em vista ou, no mínimo, a instabilidade e imprevisibilidade das licenças a prazo, "os empregadores seriam obrigados a manter contratos de trabalho temporários, fazendo desta medida uma grande impulsionadora do aumento da precariedade laboral".