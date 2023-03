Quem dá mais pelo Manchester United?

O Sheikh Jassim bin Hamad al-Thani, o filho do emir do Qatar que abdicou do trono em favor de um irmão mais novo por, segundo o próprio, não estar interessado em gerir o pequeno país do Médio Oriente, parece, pelo contrário, estar muito interessado em gerir um grande clube do norte de Inglaterra, o Manchester United. Jassim, banqueiro de profissão, reuniu-se na semana passada com os Glazer, a família americana que desde 2003 vem administrando - mal, segundo os adeptos e a imprensa - os famosos Red Devils.

E, ao que tudo indica, tomou a dianteira na corrida-leilão, até porque pretende comprar 100% do clube e não apenas os 69% nas mãos dos americanos, como o seu principal concorrente, o inglês Sir Jim Ratcliffe. Este, porém, também manteve contactos com os Glazer na semana passada.

Quem dá mais? O martelo será batido em breve, ao que tudo indica, sendo que além de Jassim, o preferido dos Glazer, até por poder abrir as portas do Médio Oriente à família dona de boa parte dos centros comerciais dos Estados Unidos, e de Ratcliffe, o preferido dos adeptos e da imprensa, por ser um adepto do clube, há terceiras e quartas e quintas propostas.

