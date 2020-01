PS avança com aumento extra das pensões, mas só a partir de agosto

O Partido Socialista avança com a proposta para um aumento extraordinário das pensões mais baixas a partir de agosto, à semelhança do que aconteceu em 2017 e 2018.

"Na senda do trabalho desenvolvida na anterior legislatura, também no Orçamento do Estado para 2020 o Governo apresenta-nos o compromisso de aumentar as pensões de valor mais baixo. Com a presente alteração, densifica-se este compromisso, com a definição de uma atualização extraordinária, a partir de agosto de 2020," refere o texto da proposta que entrou esta segunda-feira.

O aumento é "de dez euros para os pensionistas cujo montante global de pensões seja igual ou inferior a 1,5 vezes o valor do indexante dos apoios sociais e de seis euros para os pensionistas que recebam, pelo menos, uma pensão cujo montante fixado tenha sido atualizado no período entre 2011 e 2015", clarifica a proposta.

