Providência cautelar suspende injeção de capital na TAP

A Associação Comercial do Porto interpôs uma providência cautelar para travar a ajuda do Estado à TAP que foi ontem aceite pelo Supremo Tribunal Administrativo. A Justiça vai agora analisar os pressupostos da providência cautelar, o que suspende a ajuda de 1,2 mil milhões à empresa até que haja uma decisão final.

A Associação Comercial avançou na passada sexta-feira com o recurso aos tribunais, por considerar que a estratégia da TAP privilegiava o aeroporto de Lisboa, pretendendo com esta medida forçar o governo a negociar com a companhia aérea um plano que desse maior relevo ao Sá Carneiro, no Porto.

Esta terça-feira, o CEO da empresa esteve no Parlamento e admitiu que a TAP "obviamente" não terá capacidade para reembolsar o empréstimo estatal em seis meses e está por isso já a preparar um plano de reestruturação, conforme o que foi exigido pela Comissão Europeia. Antonoaldo Neves deixou uma garantia: "Temos disposição para aumentar a presença no Porto e Faro".

A TAP está a registar perdas avultados devido à pandemia. Semanas com a frota de mais de cem aeronaves em terra levaram a empresa - tal como a maioria das congéneres europeias - a pedir ajuda. Bruxelas já deu luz verde a que o Estado português concedesse até 1,2 mil milhões de empréstimo, valor que terá ficado aquém do que a companhia pediu, segundo o secretário de Estado do Tesouro. "Óbvio, que não temos condição para pagar a dívida daqui a seis meses, é simplesmente inviável", afirmou Antonoaldo Neves.

A companhia aérea estará já a desenvolver esse plano de reestruturação, que deverá ser apresentado em três meses. "O importante agora é não deixar os seis meses passarem para fazer esse plano. [...] Não podemos ficar na situação de ter uma arma nuclear na cabeça quando for para negociar com a Comissão Europeia", acrescentou.

Terça-feira ficou a saber -se que o Governo cortou no valor que a TAP queria inicialmente do Estado para assegurar a liquidez da empresa, revelou secretário de Estado do Tesouro, Miguel Cruz. "A TAP formalizou no dia 1 de junho um pedido de auxílios de Estado ao qual atribuiu um elevado sentido de urgente. O Estado trabalhou no sentido de escrutinar o valor constante nesse pedido, tendo concluído por um valor menor", revelou o governante na audição sobre o Orçamento do Estado suplementar na Comissão de Orçamento e Finanças.

"O Estado português fez um trabalho e definiu um montante de 1,2 mil milhões a utilizar em função das efetivas necessidades da companhia para que possa começar a sua recuperação", sublinhou Miguel Cruz, acrescentando que os "montantes de financiamento previsto está em linha" com as companhias aéreas europeias.

Rotas para o Porto

Em março, a TAP começou por cancelar centenas de voos para acabar por colocar praticamente a totalidade da sua frota em terra. Algo que também aconteceu em abril - mês em que apenas realizou voos para as regiões autónomas, para repatriar portugueses e para ir buscar equipamento médico - e durante parte de maio.

Mas no mês passado, a companhia aérea abriu algumas ligações para dar início à retoma da sua operação. O plano de retoma de voos tem sido criticado por autarcas, sobretudo do Norte e, questionado sobre as rotas para o Porto, o CEO da transportadora aérea, pediu desculpa por não ter "envolvido toda a sociedade nessa discussão". "Antes da privatização a TAP cresceu só 2% no número de passageiros no Porto. Depois da privatização, crescemos 50%. O crescimento foi de 30% nas outras rotas (que não ponte aérea). O compromisso da TAP com todas as regiões, incluindo o Algarve, é grande e não abrimos mão de ter uma presença", garantiu. "Temos disposição para aumentar no Porto e Faro", garantiu ainda.

O líder da TAP disse ainda que a comissão executiva está de "portas abertas" para receber um membro que seja escolhido pelo governo. "A Comissão Executiva está disponível para ter um membro indicado pelo Estado.

Ana Laranjeiro, Joana Petiz e Paulo Ribeiro Pinto são jornalistas do Dinheiro Vivo