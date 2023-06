Produção industrial agrava queda em abril para 7,0%

A produção industrial passou de uma queda homóloga de 3,6% em março deste ano para 7,0% no mês de abril, anunciou esta quinta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

O índice de produção industrial apresentou uma redução homóloga de 7%, "inferior em 3,4 pontos percentuais (p.p.) à observada em março", realçou o INE em comunicado, justificando que a queda foi "particularmente influenciada" pelo agrupamento de energia, sem o qual o índice agregado denotou uma queda de 4,6%, quando no mês anterior o recuo foi de 0,9%.

O instituto de estatística refere ainda que o agrupamento de energia apresentou o contributo "mais influente" para a queda do índice de produção industrial no mês de abril, menos 3,2 pontos percentuais (p.p.), originado pelo recuo da taxa para 18,1%, quando a quebra foi de 16,3% em março deste ano.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Quanto aos agrupamentos de bens de consumo e de bens intermédios, a sua contribuição foi negativa em 2,4 pontos percentuais (p.p.) e em menos 1,9 pontos percentuais (p.p.), respetivamente, em resultado da contração homóloga de 7,1% e 5,6%, contra as quedas de 0,8% e o recuo de 4,3% observado no mês de março, pela mesma ordem.

O único contributo positivo, de 0,6 pontos percentuais (p.p.) partiu do agrupamento de bens de investimento, embora este tenha abrandado, passando de uma taxa de variação de 7,3%, em março, para uma subida de 4,2% no mês em análise. Em termos mensais, o índice de produção industrial recuou 5,6% em abril, depois de ter caído 0,3% no mês de março.