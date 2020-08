Procura por piscinas cresceu 4300% em maio

Assim que as temperaturas começaram a subir, os portugueses começaram a pesquisar preços de piscinas, revela um estudo feito pelo comparador de preços KuantoKusta. De acordo com os dados divulgados, no mês de maio a procura por piscinas disparou 4300% face ao mesmo mês de 2019.

O KuantoKusta indica que esta elevada procura estará ligada ao confinamento e, com os portugueses a passar mais tempo em casa, à crescente atenção dada ao aproveitamento de espaços exteriores, como terraços ou jardins. Prova disso é também o significativo aumento da procura de produtos como churrascos (111%), máquinas de cortar relva e limpeza (780%), acessórios de jardim (832%) e decoração de jardim (114%).

Os utilizadores do KuantoKusta têm um tipo de piscina mais procurada: entre os três e quatro metros de comprimento e com um preço médio de 190 euros. A zona norte do país concentra a maior procura por piscinas (Porto, Vila Nova de Gaia, Braga e Guimarães), sendo a plataforma mais usada por homens entre os 25 e os 34 anos para pesquisa de preços. No entanto, é a faixa etária entre os 35 e os 44 anos aquela que mais compra.

Além das piscinas, também produtos como ventoinhas e máquinas de fitness têm registado picos de procura ao longo dos últimos meses.

