Procura de última hora para fugir à chuva esgota Algarve nos Santos

Os quase 550 milhões de euros de proveitos totais no alojamento turístico em junho não deixavam margem para dúvidas: a recuperação pós-covid chegara em força em 2022. Nos aeroportos nacionais, desembarcaram nesse mês 5,7 milhões de pessoas, numa recuperação-relâmpago do setor que tem suportado o crescimento económico do país. E 2023 encaminha-se para novos recordes.

"Esta época de feriados e festejos dos Santos Populares sempre foi de grande procura, especialmente na cidade de Lisboa, e este ano seguramente não será exceção, para mais com o calendário a permitir duas pontes para umas miniférias aos portugueses", confirma Ana Jacinto, lembrando que também já muitos estrangeiros procuram a cidade nesta altura. Ainda sem dados oficiais, a secretária-geral da AHRESP, associação que representa Hotelaria e Restauração, não tem dúvidas de que "este mês irá seguir a tendência que se tem verificado desde o início de 2023 e registar novos máximos de dormidas e receitas". "A expectativa é de forte pico na atividade entre hoje e dia 13, com o alojamento turístico em Lisboa a registar uma procura muito próxima da plena ocupação, tal como a restauração".

Depois de, até abril, Lisboa e Porto terem somado o maior valor de sempre em receitas da taxa turística, encaixando perto de 19,4 milhões de euros (61% mais do que em 2019 e 90% da receita total desta taxa nas dez cidades que a implementaram), os Santos da casa prometem fazer milagres.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"Há tradicionalmente um aumento significativo da procura nesta altura, até pela organização das Festas de Lisboa", diz também ao Dinheiro Vivo/DN Pedro Moreira, presidente da EGEAC, que revela perspetivas muito animadoras para a época. Houve uma "recuperação incrível" no turismo da cidade, com ingleses, franceses, espanhóis e agora americanos nos roteiros de Lisboa. "Só os alemães estão ainda ligeiramente aquém dos números de 2019."

Com sardinhas e manjericos, música e bailaricos, nem o mau tempo previsto para estes dias chegará para desanimar os turistas com viagem marcada para Portugal. "Bairro Alto, Alfama, Bica e Mouraria são os mais procurados, mas também a outras zonas, como a Madragoa, já começam a chegar muitos estrangeiros", confirma Pedro Moreira, traçando um perfil que já não se esgota nos jovens que vêm pela experiência dos Santos Populares, alargando-se a famílias e grupos. Consequência também dos mais de 40 eventos de diferentes expressões artísticas que têm a cidade como palco.

Os concertos que marcam o fim das Festas de Lisboa, na Torre de Belém, são bom exemplo da diversidade nesta capacidade de atração. "No dia 29 (Dia de São Pedro) teremos música clássica - com a Missa da Coroação, de Mozart, entre outras obras -, dia 30 sobem ao palco Miguel Araújo, Bárbara Tinoco, Os Quatro e Meia e Tatanka para fechar a festa em grande", assegura o líder da EGEAC. É animação que promete chamar muitos locais, além dos estrangeiros.

Porto, 18/06/2021 - Reportagem da festa do São João no Porto. Praça dos Poveiros Sardinhas (Artur Machado/Global Imagens) © Artur Machado/Global Imagens

Se o Alojamento Local (AL) tem sido "a pedra basilar da velocidade da recuperação turística neste ano", Eduardo Miranda diz que, nesta categoria, a maior procura é nacional, mas não se move pelos Santos. "Em todo o país, as reservas estão acima de 2022, mas onde se vê realmente aumento da procura é no Algarve", refere o presidente da Associação do AL em Portugal (ALEP).

Fugir ao temporal

São sobretudo portugueses os que encontram nos feriados desta semana - e da próxima, para os lisboetas que preferem os arraiais fora da noite de Santo António, que vai enfeitar a madrugada de segunda-feira - a desculpa perfeita para uma escapadela até ao Algarve. "Os anos de 2019 e 2022 já foram muito bons, com taxas de ocupação na ordem dos 88%, mas este ano promete ser fora de série", confirma ao Dinheiro Vivo/DN o presidente daquela Região de Turismo. E tem informação que o comprova.

"Há vários grupos hoteleiros de diferentes zonas do Algarve com ocupação máxima e até com hóspedes em lista de espera", diz João Fernandes, justificando a lotação esgotada com as reservas dos portugueses que se concentraram neste fim de semana alargado para uma escapadinha pré-férias. "Normalmente, dividem-se em dois slots, uns aproveitando o Corpo de Deus, outros o 10 de Junho", mas calhando o Dia de Portugal a um sábado (tal como o São João, dia 24), vêm todos agora.

Chegam também muitos turistas estrangeiros. "Estamos com recordes de desembarques desde outubro", concretiza o presidente do Turismo do Algarve. E a estes argumentos junta mais um fator de peso. Com a notícia de que o Sul parece escapar às chuvadas que a depressão Óscar plantou pelo país, "ontem houve um boom de procura, que fez disparar reservas e esgotar vários hotéis do Algarve", confirma João Fernandes.