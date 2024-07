Prestação da casa sobe entre cinco e 58 euros em janeiro para contratos com Euribor

Um cliente com um empréstimo no valor de 150 mil euros, a 30 anos, indexado à Euribor a 12 meses e com um spread de 1%, vai pagar a partir de janeiro 776,06 euros, um acréscimo de 58,38 euros por comparação com os 717,68 euros que pagou neste último ano.