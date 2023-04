Presidente da CMVM aponta responsabilidades a Gonçalo Pires

O presidente da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), Luís Laginha de Sousa, indicou, esta quinta-feira, durante a Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP, que é responsabilidade das emitentes divulgar informação e apontou o administrador financeiro da companhia aérea, Gonçalo Pires, como responsável pela interação com a CMVM, relativamente à comunicação sobre a demissão de Alexandra Reis que depois teve de ser corrigida uma vez que a saída da administradora foi iniciativa da TAP.

Em resposta à deputada do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, Luís Laginha de Sousa explicou que as empresas com valores admitidos a cotação estão obrigadas a designar um responsável pelo relacionamento com o mercado, deixando a ressalva de que pode existir mais que uma pessoa incumbida desta tarefa, que no caso da transportadora seria o seu CFO.

Gonçalo Pires já tinha assumido responsabilidades perante a Comissão Parlamentar de Inquérito, no passado dia 30 de março: "Sou obviamente responsável pelo comunicado da CMVM. Recebi um email do presidente do conselho de administração, Manuel Beja, no qual foram escritos os termos exatos em que este foi feito".

O diretor financeiro da companhia aérea refere ter validado a primeira versão, de 4 de fevereiro, que dava conta da demissão de Alexandra Reis com base nas informações que lhe foram transmitidas, mas que desconhecia o processo em causa.

O líder da entidade supervisora encontra-se no Parlamento para prestar declarações, na sequência da saída da ex-administradora Alexandra Reis da companhia aérea, cujo acordo implicou o pagamento de uma indemnização de meio milhão de euros.

Na passada audição, o chairman da companhia aérea, Manuel Beja, avançou que a CMVM abriu um processo de contraordenação à TAP, devido ao comunicado enviado ao mercado a 4 de fevereiro, que informava que a administradora tinha renunciado ao cargo para abraçar novos desafios, quando afinal se tratou de uma iniciativa da empresa.

