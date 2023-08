Preços mais altos no Algarve compensam redução de turistas

No primeiro semestre deste ano as dormidas de turistas na região algarvia estavam 0,8% abaixo do mesmo período de 2019.

O turismo recuperou o fôlego em 2022 e a retoma pós-pandemia continuou a ganhar gás na primeira metade deste ano em praticamente todo o país. O Algarve é a exceção à regra e a única região de Portugal onde os principais indicadores da atividade turística ainda não conseguiram igualar os números de 2019, aquele que foi considerado o melhor ano de sempre para a atividade.

Apesar de estar um passo atrás no mapa nacional no que respeita às dormidas - 8,5 milhões até junho, -0,8% face ao primeiro semestre de 2019 -, as receitas têm crescido à boleia do aumento dos preços. Até maio, os alojamentos turísticos da região registaram proveitos totais - que somam ao alojamento outros gastos inerentes à estada dos turistas como restauração, lavandaria entre outros serviços - de 385 milhões de euros, ou seja, 36% acima de 2019, de acordo com os últimos dados disponíveis do Instituto Nacional de Estatística (INE). As contas dão tranquilidade ao novo presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA) que vê com alento o reforço das receitas com menos turistas.

"Embora os indicadores como dormidas e hóspedes possam estar a recuperar mais lentamente em relação a 2019, os proveitos estão muito acima dos registos de então, atingindo valores recorde. Portanto, no indicador dos proveitos, a atividade turística está acima de 2019, e é positivo estarmos a crescer mais em valor do que em procura, sobretudo fora da época alta que normalmente já está próxima da capacidade limite", assume André Gomes.

Este crescimento faz-se com preços mais elevados e a verdade é que fazer férias no Algarve está mais caro. O rendimento por quarto ocupado (ADR), em maio, foi de 99,7 euros (+30% face a 2019) e o rendimento por quarto disponível (RevPAR) registou uma subida de 36% em comparação com o mesmo mês pré-pandemia, fixando-se em 61,4 euros. O recém-empossado presidente da RTA assume que o fator preço pode pesar sobre os portugueses na hora de rumar ao Algarve, mas relembra que há outros constrangimentos da atual conjuntura económica que impactam o rendimento das famílias. "O aumento dos preços na hotelaria tem, de algum modo, acompanhado os valores da inflação de todos os bens, mas além da inflação, os turistas nacionais enfrentam ainda elevadas taxas de juro e carga fiscal que diminuem os rendimentos disponíveis para atividades de lazer", enumera.

Ainda assim, o representante sublinha que "os portugueses continuam a representar o maior número de turistas que acorre à região", apesar de a procura estar a mostrar sinais de arrefecimento. Olhando para o acumulado dos primeiros seis meses do ano, houve uma quebra de 3% das dormidas do mercado nacional no Algarve em comparação com 2019. Mas os sinais de alerta apareceram em junho, com as dormidas dos portugueses a recuarem 18%. Ainda assim, André Gomes diz-se confiante de que "no final do ano os números possam ser otimistas para o setor" e garante que o Algarve continua competitivo face aos destinos concorrentes. "Comparativamente com o sul da Europa, nomeadamente sul de França, Espanha, Itália, Grécia, Croácia, e tendo em conta o feedback de vários operadores internacionais, sobretudo do norte da Europa, o Algarve continua a ser uma das melhores escolhas no rácio value for money", adianta.

Irlandeses e norte-americanos crescem

Apesar de também as dormidas dos estrangeiros na região continuarem ligeiramente abaixo de 2019 (-0,3%), a recuperação tem sido mais rápida face ao mercado doméstico. No primeiro semestre, os turistas internacionais foram responsáveis por 6,9 milhões de dormidas no Algarve, uma fatia de 80% do total das noites passadas na região. A RTA destaca o crescimento da Irlanda (+25,5% nas dormidas face a 2019) e dos Estados Unidos (+89,5%), que se apresentam "em contraciclo com alguns dos principais emissores para o Algarve, como, por exemplo, Espanha e Alemanha". A retoma também já se sente na porta de entrada por via aérea da região. "No primeiro semestre do ano, os passageiros movimentados no aeroporto de Faro estavam mais de 20% acima do período homólogo de 2022, mas também cresceram 5% face a 2019, o melhor ano de sempre do aeroporto. Há mais passageiros irlandeses, franceses, neerlandeses, portugueses, belgas, espanhóis, italianos, luxemburgueses ou dinamarqueses do que em 2019. E mesmo os passageiros britânicos já estão muito perto dos valores pré-pandemia", explica André Gomes.

O novo líder da RTA perspetiva que em agosto as taxas de ocupação atinjam os 90%, cenário que se deverá estender até setembro. "O número de dormidas em estabelecimentos hoteleiros no Algarve no verão é mais difícil de crescer, porque julho, agosto e setembro têm habitualmente taxas de ocupação já muito elevadas. Mas, por outro lado, temos reservas em carteira superiores às que tínhamos em 2019 nesse mesmo período. Temos a expectativa de podermos chegar ao fim de 2023 com um balanço anual positivo", acredita.

