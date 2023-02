Preços de produtos de higiene e beleza continuam a subir

Quando há um ano começou a desenhar-se um cenário de guerra na Ucrânia, nada levava a crer que 12 meses após a invasão russa o conflito ainda durasse. A guerra veio para ficar e com ela chegaram os aumentos de preços. Ao mesmo tempo, a inflação disparou e os orçamentos familiares começaram a não chegar para comprar o mesmo do que há uns meses. Para além da alimentação, que aumenta sem parar, este impacto faz-se sentir noutro tipo de produtos que todos temos de consumir, como os de higiene pessoal.

O KuantoKusta comparou para o DN/Dinheiro Vivo os preços de um cabaz com artigos de higiene e cuidados para bebés, banho, cuidados de corpo, de rosto e suplementos, entre 16 de janeiro a 6 de fevereiro deste ano, com os do período homólogo, e concluiu que atualmente este conjunto de produtos pesa mais 30 euros nos bolsos dos portugueses. Ou seja, aumentaram 8,36% face ao início de 2022.

A taxa de inflação está a cair há três meses, desde o pico de 10,6%, em outubro, muito por causa da redução dos preços da energia. Em janeiro, segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), ficou em 8,4%. Uma tendência de descida que não se está a refletir nos produtos de grande consumo e que, para a porta-voz da Deco Proteste, "é lamentável para os consumidores". Ana Guerreiro garante que não se trata de encontrar culpados, mas antes de conseguir soluções para uma situação que se arrasta há um ano.

"Os consumidores sentem que todo este peso está a ter um impacto muito significativo nos seus orçamentos familiares, quando, ainda por cima, não falamos apenas de produtos alimentares", explica. "As fraldas de bebé em junho custavam 15,53 euros e neste momento estão com o valor de 18,46 euros. É uma diferença bastante significativa", exemplifica.

A Deco Proteste pede maior transparência por parte de toda a cadeia produtiva. "Porque se houver uma justificação para o aumento de determinados produtos, fica claro para o consumidor porque é que está a pagar mais ". A responsável da associação de defesa do consumidor insta o governo a tomar medidas. "Perante estes dados do INE, o governo tem que ter um papel ativo, seja em termos legislativos, seja através da ASAE, para que exista maior transparência".

Apesar de a instituição não ter soluções concretas, Ana Guerreiro remete para a experiência espanhola de eliminar a taxa de IVA em alguns produtos, que aponta como um exemplo a não seguir. Citando a sua congénere do país vizinho, OCU (Organización de Consumidores y Usuarios), a porta-voz da Defesa do Consumidor diz que os consumidores espanhóis não sentiram que essa eliminação se refletisse no preço dos produtos. "Portanto, esta, à partida, não é uma solução", defende.

A estabilização de preços é uma situação que a Deco Proteste não antevê nos próximos tempos. Sem querer fazer futurologia, Ana Guerreiro diz que por via do acompanhamento que a instituição faz semanalmente, a previsão é que se mantenha a oscilação de preços.

Já Ricardo Pereira, o diretor de marketing do KuantoKusta, considera que, desde o início deste ano há uma tendência de estabilização dos preços. Como os aumentos já pesam nos orçamentos familiares desde o ano passado, Ricardo Pereira espera que os "consumidores passem a comprar de forma ainda mais ponderada, comparem mais preços e procurem informação detalhada sobre os produtos".

Sugestão que Ana Guerreiro também deixa. "A nossa principal recomendação é preparar a ida às compras", diz, explicando que, hoje em dia, é fundamental olhar para o que os consumidores têm nas suas despensas antes de saírem de casa. E depois estarem atentos às campanhas, às promoções, aos folhetos dos retalhistas. Mas também ir ao comércio do bairro, porque muitas vezes compensa não comprar nas grandes superfícies.

Mónica Costa é jornalista do Dinheiro Vivo