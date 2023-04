Preços das marcas próprias dos hipermercados sobem mais de 30%

Os preços das marcas próprias dos súperes e hipermercados subiram, no ano passado, mais do que os dos fabricantes, registando aumentos muito acima do valor da inflação, que o ano passado atingiu 7,8%, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE), noticia o Correio da Manhã esta terça-feira.

O custo de um cabaz com 30 produtos de marcas próprias, nomeadamente farinha, açúcar e salsichas, aumentou o ano passado 32%,, segundo a Deco Proteste. a fatura do cabaz com marcas próprias passou de 34,25 euros para 45,15 euros. Já os preços dos mesmos produtos mas de marca subiram, no conjunto, de 79,37 euros para 89,44 euros.

