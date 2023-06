Preço médio do calçado deverá crescer 7,3% no próximo semestre

O preço médio do calçado a nível mundial deverá aumentar 7,3% nos próximos seis meses, sendo que o setor acredita que as vendas crescerão 3%. Os dados são do mais recente inquérito global do World Footwear, que recolheu respostas de industriais, comerciantes e especialistas em todo o mundo. A expectativa é que, no total do ano, o consumo cresça 7,8%, correspondente a mais 1,6 mil milhões de pares de sapatos comprados.

As perspetivas de crescimento são diferenciadas de região para região. Os sul-americanos estimam que a procura de calçado cresça 10,6%, este ano, enquanto os europeus apontam para aumentos de 8,5%. Na Ásia prevê-se que esse crescimento possa ser de 7,7%, enquanto os norte-americanos antecipam um acréscimo de 5,6% e os africanos de 4,5%.

"Apesar da evolução incerta do cenário macroeconómico global, as projeções de crescimento são otimistas", pode ler-se no relatório a que o Dinheiro Vivo teve acesso. Isto apesar das preocupações dos especialistas do setor com a questão dos preços das matérias-primas que, embora em menor dimensão, continuam a estar no topo dos receios. A fraca procura e as dificuldades financeiras surgem a seguir.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Estes dados são da oitava edição do World Footwear Experts Panel Survey, que recebeu 130 respostas válidas, 42% das quais de entidades asiáticas e 38% de especialistas europeus. A auscultação sobre as vendas a 17 das maiores companhias de calçado e moda a nível global permitiu perceber que o setor está "forte", tendo registado, no segundo semestre de 2022, vendas quase 50% acima de igual período de 2019. Já no primeiro trimestre de 2023 tiveram um aumento homólogo de 4,5%. Números que "reforçam o crescimento constante do setor e as suas perspetivas promissoras para 2023".

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia