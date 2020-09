Praças de alimentação dos shoppings limitadas a quatro pessoas por grupo

A partir do dia 15 de setembro, as zonas de restauração dos centros comerciais vão ficar limitadas a quatro pessoas por grupo e os ajuntamentos em todo o país reduzido a dez pessoas.

São algumas das medidas anunciadas esta quinta-feira pelo Governo a implementar na próxima semana, alargando a situação de contingência que ainda se aplicavam na Área Metropolitana de Lisboa (AML) a todo o país.

"Temos que ter a consciência que vamos entrar numa nova fase e que é necessário adotar medidas preventivas", indicou o primeiro-ministro no final do Conselho de Ministros que aprovou as novas regras.

Em atualização

