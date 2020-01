Pousadas chegam ao centro histórico do Porto e de Vila Real de Santo António em 2020

No ano passado, as Pousadas de Portugal – concessionadas ao grupo hoteleiro Pestana – abriram uma segunda unidade em Óbidos.

Sem desistir de apostar em Goa, as Pousadas de Portugal rumam este ano ao centro histórico do Porto e de Vila Real de Santo António. "Em 2020, iniciarão a atividade duas pousadas que certamente virão a tornar-se duas referências, aproveitando centros históricos ímpares: na Rua das Flores, no Porto, e outra no centro de Vila Real de Santo António, no Algarve. São edifícios de grande valor arquitetónico, localizados em destinos turísticos e locais concretos de grande procura turística, razão pela qual a oferta diferenciada das Pousadas de Portugal vai aportar uma mais-valia", considera Luís Castanheira Lopes, presidente das Pousadas de Portugal, em declarações ao Dinheiro Vivo.

Já no ano passado, as Pousadas de Portugal - concessionadas ao grupo hoteleiro Pestana - abriram uma segunda unidade em Óbidos e outra em Câmara de Lobos, na Madeira. A expectativa é de que 2020 seja de "consolidação do funcionamento" destas unidades, que integram uma rede com três dezenas de alojamentos.

O perfil dos turistas que procuram estes espaços "mantém-se estável". Mas Luís Castanheira Lopes reconhece que "tem-se verificado uma certa estagnação da procura por parte de clientes ingleses e alemães, ao mesmo tempo que cresce o número de hóspedes norte-americanos e espanhóis, o que globalmente compensa os decréscimos".

Aposta em Goa

A intenção de expandir a rede das pousadas para Goa, na Índia, não é nova. Em março de 2018, o presidente das Pousadas de Portugal já admitia partir para aquela região no âmbito da expansão internacional. No entanto, quase dois anos depois, ainda não há luz verde. "As Pousadas continuam a considerar a Índia, e particularmente Goa, como uma das localizações em análise. Todavia, e apesar dos contactos entretanto desenvolvidos com diversas entidades oficiais, não houve ainda qualquer opção concreta de investimento", assume.

O grupo hoteleiro com a concessão da rede de Pousadas de Portugal tem até 2023 para investir em cinco países, prolongando o contrato de gestão que mantém com a Enatur. Neste momento, o grupo conta já com um estabelecimento no Brasil - o Convento do Carmo, em Salvador - "que poderá vir a ser integrado no plano de internacionalização", enquanto o projeto do Uruguai "está já em fase final de licenciamento com vista à futura execução".

A aposta na internacionalização obedece a regras. "A internacionalização apenas pode ser efetuada em localizações que rememorem a presença de Portugal e da sua cultura. Por isso mesmo, o plano de internacionalização pode ser integrado por edificações pertencentes a países onde se verificou a presença de Portugal, designadamente em África, na América e na Ásia", lembra.

A cumprir-se o plano de expansão, o Grupo Pestana ganha acesso a mais cinco anos de concessão da marca Pousadas, que representa desde 2004.