Poupança com renováveis atingiu valor mais elevado da última década em 2021

Os preços da energia têm subido para os valores mais altos de sempre, mas a incorporação das energias renováveis impediu que a escalada fosse ainda maior. No ano passado, a produção de eletricidade com fontes de origem "limpa" gerou uma poupança anual na conta da luz de até 300 euros no caso dos consumidores domésticos e de 1200 a 30 mil euros no caso dos consumidores empresariais, segundo cálculos da Deloitte num estudo realizado para a APREN - Associação Portuguesa de Energias Renováveis, que teve como objetivo determinar o impacto que a produção de eletricidade com base em fontes de energia renovável teve no preço suportado pelo consumidor em 2021.

Sem a incorporação de energias renováveis, a eletricidade teria custado mais 88 euros por megawatt-hora (MWh) no mercado grossista, onde a energia produzida é vendida aos comercializadores. Ou seja, a produção a partir de energias "limpas" terá permitido uma poupança anual superior a 4,1 mil milhões de euros no acumulado de 2021, ano em que o preço grossista do mercado ibérico de eletricidade (Mibel) disparou 230% face a 2020.

Sem a incorporação de energias renováveis, a eletricidade teria custado mais 88 euros por megawatt-hora no mercado grossista, conclui estudo.

O valor da poupança, o mais elevado da última década, tem em conta o sobrecusto da Produção em Regime Especial (PRE) renovável e o impacto destas tecnologias "limpas" no preço do mercado grossista. Como o presidente da APREN explicou, as renováveis têm, de um modo geral, um custo marginal zero ou muito próximo do mesmo, o que contribui para a inserção de ofertas de eletricidade a um custo inferior no mercado, reduzindo assim o preço em mercado diário grossista da eletricidade para uma determinada hora. Isto porque a última tecnologia a entrar no mercado é que dita o preço a que a eletricidade é vendida, relembrou Pedro Amaral Jorge.

A forte escalada de preços a que temos assistido desde a invasão à Ucrânia pela Rússia está relacionada precisamente com o aumento dos preços do gás natural, usado pelas centrais de ciclo combinado que têm sido as últimas a ditar o preço. Por norma, as fontes de energia fósseis são mais caras pelo que quanto maior for a incorporação de energia "verde" a tendência será o preço descer.

Segundo as contas da consultora, se não existisse PRE de natureza renovável, o preço de venda por MWh de eletricidade no mercado diário ibérico teria sido, em média, 24 euros superior, entre 2016 e 2020. "Considerando o diferencial de custo da PRE renovável e o seu impacto no preço do mercado diário de eletricidade, verifica-se um efeito líquido positivo para o sistema, com um valor acumulado de cerca de 1,7 mil milhões de euros entre 2016 e 2020", lê-se no estudo "Impacto da eletricidade de origem renovável no preço suportado pelo consumidor em 2021".

No que toca ao impacto ambiental, a Deloitte sublinha que a produção de energia renovável, entre 2016 e 2020, permitiu "evitar a emissão de mais de 76 milhões de toneladas equivalentes de CO2". Além disso, poupou mais de 1842 milhões de euros com licenças de CO2. Já o impacto no PIB foi de 3,7 mil milhões de euros por ano durante o mesmo período, representando cerca de 1,9% do PIB.



Sara Ribeiro é jornalista do Dinheiro Vivo