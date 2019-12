Portway disponível para regressar à "mesa das negociações" com trabalhadores em greve

O SNS completou, em 2019, 40 anos. A sua criação foi um avanço civilizacional que colocou e mantém Portugal entre os melhores a nível internacional no que respeita ao acesso aos cuidados de saúde. Dar-lhe futuro afigura-se, pois, urgente. Para isso, dizem os especialistas, mais do que anunciar 800 milhões de euros e a contratação de 8400 profissionais, é preciso responder à pergunta do título. E passar à ação.