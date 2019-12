Portugueses gastaram em média 80 euros por cartão na Black Friday

Valor das compras quase duplicou em relação ao valor médio do mês de novembro. Super e hipermercados foi onde se registou o maior número de compras.

Esta Black Friday, o valor médio gasto por cartão foi 80,1 euros, superior ao registado no ano passado (78 euros). O valor refere-se a todas as operações processadas pela SIBS, entidade gestora da rede de multibanco, incluindo os pagamentos efetuados pelo MB Way e MB Net.

De acordo com os dados da gestora do multibanco, o valor das compras nesta sexta-feira negra - 29 de novembro - quase duplicou em relação ao valor médio do mês de novembro.

"Esta Black Friday superou em praticamente tudo a do ano passado. Em 2018, tinha sido um dia relevante para as compras e para a utilização da rede multibanco", refere Maria Antónia Saldanha, da SIBS. "As transações processadas por segundo bateram o valor do dia 24 de dezembro do ano passado".

As compras online representaram 10,4% do total, registando uma subida de 1,8% face ao ano passado. O período com mais compras foi das 20h00 às 21h00, mas o pico verificou-se bem cedo, pelas 08h24. "Foi ais cedo do que no ano passado, notando-se que as pessoas estão à espera deste dia para fazer algum aproveitamento de compras."

Os dados revelam ainda que Vila Real, Castelo Branco, Funchal, Ponta Delgada, Angra do Heroísmo, Corvo e Flores foram as geografias onde se verificou um maior rácio do número de compras face ao mês de novembro.

"São eventualmente localizações onde não há tanto número de compras ou este é mais estável e particularmente nessa ocasião há picos. E por isso a variação sente-se com maior preponderância", explica a responsável da SIBS.

Nos distritos, onde onde o volume de compras é tipicamente alto, a variação não é tão acentuada, como por exemplo, Lisboa, Porto e Setúbal. "No ano, de forma transversal, Lisboa, Porto e Setúbal são os distritos com maior transacionalidade, sendo também os distritos com maior densidade urbana."

Foi nos super e hipermercados onde se registou o maior número de compras neste dia (22,9%), seguindo-se os serviços de catering e restauração (17,1%) e moda e acessórios (13,2%).

"Apesar de a tecnologia ser um segmento relevante, não é o que teve maior número de compras", indica Maria Antónia Saldanha. "É interessante ver que há muita gente que aproveita a Black Friday para fazer um consumo em super e hipermercados - está em primeiro lugar -, o que significa que também os consumidores aproveitam estas promoções para se calhar fazer as compras para a preparação do Natal ou da Passagem de Ano."

