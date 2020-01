Portugueses compraram menos carros em 2019. Foi a primeira queda desde 2012

Os portugueses compraram menos carros em 2019 do que no ano anterior. O mercado automóvel nacional caiu 2% no ano passado: foram registados 267 828 veículos, traduzindo-se numa quebra de 2% face a 2018. O mercado de carros ligeiros caiu mais do que o comércio de veículos pesados, segundo os números divulgados esta quinta-feira pela ACAP - Associação Automóvel de Portugal.

2019 interrompeu o ciclo de subidas que o mercado automóvel português vivia há seis anos consecutivos: desde 2013 que as vendas de carros estiveram sempre a subir. 2012 tinha sido o último ano com variação negativa no comércio automóvel.

A Renault liderou as vendas em 2019, apesar de ter registado uma perda de 7,1%, para 29 014 unidades. A Peugeot reforçou o segundo lugar e estreitou a diferença para a rival francesa, graças a uma subida de 3% nas vendas, para 23 668 unidades. A Mercedes voltou a ficar com a terceira posição, depois de ter registado 16 561 unidades, mais 0,6%.

As maiores subidas de vendas no ranking da ACAP pertenceram à Hyundai (33,4%, para 6144 unidades), Smart (27%, para 4071 unidades) e Jeep (24,3%, para 1801 carros). Sem sentido contrário, as maiores quebras foram registadas pela Alfa Romeo (-49,9%, para 552 unidades), Nissan (-32,1%, 10233 unidades) e Land Rover (-24,4%, 582 unidades).

Em 2019, foram vendidos um total de 262 253 carros ligeiros (-2% face a 2018) e um total de 5575 veículos pesados (-1,2% face a 2018).

(Em atualização)

jornalista do Dinheiro Vivo