Portuguesa SheerMe lança comunidade de influenciadores de bem-estar

A SheerMe, plataforma portuguesa de bem-estar, fitness e experiências, acaba de lançar novas funcionalidades na aplicação, incluindo uma comunidade de influenciadores de bem-estar que permite aos utilizadores acumular valor na sua carteira virtual para descontar em marcações futuras.

Partilhar experiências, sugerir novos espaços para a plataforma ou convidar amigos para utilizar a SheerMe são algumas das formas através das quais os utilizadores podem acumular ganhos na aplicação. Qualquer pessoa pode ser um influenciador de bem-estar e criar a sua própria tribo dentro da comunidade - quanto mais amigos estiverem na rede, mais a carteira virtual será recompensada.

O utilizador que trouxer um amigo à plataforma ganha um euro assim que ele se regista e sempre que o novo membro fizer uma marcação, são adicionados mais 2% em saldo, na mesma carteira, sobre o valor gasto no serviço agendado.

Mas os benefícios económicos da comunidade não se reservam apenas aos membros que trazem novas pessoas. Os novos utilizadores da plataforma, ao aceitarem o convite para se juntar à tribo, ganham cinco euros, além dos dez euros creditados na sua carteira digital por iniciarem a sua jornada de bem-estar na aplicação. Assim, o incentivo inicial é de 15 euros que ficam disponíveis para gastar nos mais de 150 mil serviços disponibilizados pela SheerMe em todo o país.

Contudo, as novidades não ficam por aqui. Existem outras novas funcionalidades como, por exemplo, o feed SheerMe, que reúne todas as opiniões e fotografias partilhadas pela comunidade. Os utilizadores podem participar livremente e contribuir com as suas próprias recomendações e experiências.

Além disso, quanto mais opiniões forem partilhadas, maior a possibilidade de acrescentar valor à sua carteira digital, criando-se uma espécie de ecossistema de benefícios. Os membros podem, ainda, sugerir espaços que gostassem de ver integrados na plataforma, com a vantagem de que se o espaço referido se juntar à SheerMe, o utilizador acumula mais cinco euros na sua conta.

Com o objetivo de incentivar cada vez mais pessoas a cuidarem melhor de si, a SheerMe lançou também a possibilidade de os utilizadores carregarem as suas próprias carteiras virtuais, oferecendo sempre 5% em saldo sobre o valor carregado.

Fundada em 2021, a startup lusa já conta com mais de 100 mil utilizadores em Portugal e mais de 2500 estabelecimentos comerciais inscritos, que oferecem serviços que vão do cabeleireiro ao spa, da estética ao estúdio de yoga e dos psicólogos aos nutricionistas, colocando à disposição dos clientes um verdadeiro ecossistema de bem-estar.

