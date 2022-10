Portugal tem de evitar "armadilha" da competição por baixos custos para crescer

Apesar do crescimento económico de 6,7% previsto para este ano pelo Banco de Portugal, o país enfrenta obstáculos estruturais que dificultam a convergência com a Europa e um salto na sua competitividade. Para Fernando Alexandre, doutorado em economia e professor associado na Universidade do Minho, é preciso que Portugal transite "de uma economia baseada na competição pelos preços" para uma "economia baseada em marcas". Só assim, acredita, será possível proteger as contas públicas dos "choques externos" e da "concorrência dos países emergentes".

Porém, para que a receita do crescimento funcione, é necessário alinhar ingredientes que considera essenciais. Por um lado, tirar partido do talento nacional e das qualificações dos seus recursos humanos para produzir bens e serviços de elevado valor acrescentado, e, por outro, garantir um "ambiente económico" favorável ao investimento nacional e estrangeiro. "Temos também de ter instituições, um ambiente económico, infraestruturas e estabilidade fiscal que permitam planeamento de longo prazo e concentração nos processos de inovação e da conquista de mercado", afirma em declarações ao Diário de Notícias.

Para lá de um quadro fiscal estável, o peso da tributação na atividade empresarial é um calcanhar de Aquiles frequentemente apontado pelos economistas e confirmado pelos rankings internacionais. A avaliação da Tax Foundation e do think tank Instituto + Liberdade, vertida no 2022 International Tax Competitiveness Index Rankings, Portugal é o terceiro país da OCDE com pior classificação ao nível da competitividade fiscal, seguido pela Itália e França na classificação geral. Em sentido contrário, a Estónia ocupa a primeira posição na lista. Também a tabela deste ano do Institute for Management Development, que anualmente avalia os países com melhores condições para competir na economia global, coloca Portugal na 42.ª posição em termos de competitividade quando, em 2021, ocupava o 36.º lugar.

Crescer à boleia da inovação

Para o país se afastar dos argumentos utilizados pelos países emergentes, cuja concorrência "baseia-se nos baixos custos de produção, nomeadamente nos salários", Fernando Alexandre defende que "Portugal tem de escapar a essa armadilha" e competir "pela sua capacidade de inovação". Além da aposta na contratação de talento, com foco em recursos cada vez mais qualificados, é preciso melhorar a qualidade das próprias empresas, muitas delas com gestão com pouca formação formal. Aliás, o estudo "Do made in ao created in - Um novo paradigma para a economia portuguesa", liderado por Fernando Alexandre a pedido da Fundação Francisco Manuel dos Santos, aponta que, em 2018, apenas um terço de todas as empresas nacionais tinha um administrador com formação no ensino superior.

"[A inovação] requer conhecimento", mas também "empresas que consigam aproveitar o talento das gerações mais jovens com elevadas qualificações", sublinha o economista. Por outro lado, os "modos de trabalho estão em mudança", nomeadamente com o crescente peso dos modelos híbrido e remoto, que "devem ser aproveitados para melhorar as condições de trabalho e produtividade".

A produtividade será, precisamente, o tema da intervenção de Fernando Alexandre na iniciativa Fora da Caixa - Exportar, Crescer e Inovar, organizada pela Caixa Geral de Depósitos (CGD) e à qual o Diário de Notícias se associou, que acontece esta segunda-feira, 24, no Funchal.

O evento levará ao Teatro Municipal Baltazar Dias, entre as 15h00 e as 18h00, um programa dedicado a pensar o futuro da economia nacional, que contará com um enquadramento macroeconómico assegurado por Paulo Macedo, presidente da CGD. Segue-se uma entrevista ao presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, conduzida pela diretora do DN, Rosália Amorim, sobre as perspetivas de crescimento para 2023. Haverá ainda tempo para ouvir a perspetiva dos empresários num debate que contará com Amorim Bruno Freitas, administrador do Grupo Savoy, Christopher Blandy, CEO do Grupo Blandy, Francisco Taboada, presidente da Empresa de Eletricidade da Madeira, e Francisco Cary, administrador-executivo da CGD.

O Encontro Fora da Caixa termina com uma conversa entre a diretora do DN e o escultor e pintor Francisco Simões, responsável pela criação de monumentos em espaços públicos, como as esculturas que decoram o Parque dos Poetas, em Oeiras.