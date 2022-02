Portugal recupera da pandemia a meio do ano, mas crescimento é dos mais fracos de 2019 a 2022

European Commissioner for the Economy Paolo Gentiloni listens during the reports on last week's European summit during plenary session at European Parliament in Brussels on October 21, 2020. (Photo by Olivier HOSLET / POOL / AFP)

Portugal, Alemanha e Itália vão conseguir regressar durante este ano aos níveis de riqueza pré-pandemia, mas terão as retomas mais frágeis (assumindo o crescimento acumulado de 2020 a 2022, inclusive) da Europa, mostram dados novos da Comissão Europeia (CE), nas previsões de inverno divulgadas esta quinta-feira.

Espanha é o pior caso de todos: apesar do crescimento forte previsto para este ano, só deve conseguir regressar aos níveis anteriores à covid em 2023, indicam contas do Dinheiro Vivo a partir das novas previsões de inverno de Bruxelas, ontem divulgadas.

Segundo o comissário dos Assuntos Económicos, Paolo Gentiloni, Portugal até deve ser dos que mais cresce na Europa este ano e conseguirá regressar aos níveis pré-pandemia "no segundo trimestre" que se aproxima.

Mas o crescimento acumulado de 2021 e 2022 é dos que menos compensa a destruição pandémica que arrasou a economia em 2020, quando Portugal afundou mais de 8% em termos reais, muito pior do que a média da Europa na altura.

Teve muito a ver com a alta dependência do turismo e de outros setores interligados, como imobiliário, restauração, transportes, etc..

Os três anos combinados (2020 a 2022) dão um crescimento real acumulado de apenas 2% para Portugal, a terceira marca mais fraca da zona euro. A Alemanha só consegue recuperar 1,8% face a 2020 (embora tenha sofrido menos com a pandemia, a recessão alemã ficou em 4,6% em 2020).

Itália e Espanha, duas economias grandes da Europa e, tal como Portugal, muito dependentes do turismo estrangeiro e da livre circulação em termos de viagens, são os piores casos.

A retoma acumulada em Itália é de 1,7% nestes três anos que terminarão em 2022. Em Espanha, não se pode sequer dizer que a economia apaga os danos da pandemia: o cômputo da variação do produto interno bruto (PIB) real de 2020 a 2022 será negativo ainda: -0,2%, indicam os dados da CE.

No extremo oposto estão países como a Irlanda. A Irlanda foi, aliás, a única economia europeia que não caiu em recessão em 2020. No ano de embate frontal com a covid, conseguiu crescer quase 6%.

Apesar da forte destruição ao nível da economia doméstica (consumo das famílias, por exemplo), a economia irlandesa "foi particularmente apoiada pelas exportações de empresas multinacionais especializadas em equipamentos médicos, produtos farmacêuticos e serviços informáticos", explicam economistas da Comissão Europeia. Resumindo: em termos acumulados, a Irlanda deve conseguir engordar uns expressivos 25% nestes três anos.

Gentiloni elogia maioria estável, mas teme pelo turismo

Em todo o caso, Portugal recebeu vários elogios ontem, em Bruxelas. Por ter agora uma situação política estável e por ter uma das perspetivas de retoma mais fortes este ano, ainda sem contar com o Orçamento do Estado de 2022 que foi chumbado, precipitando eleições gerais no país.

O crescimento da economia portuguesa está com boas perspetivas, segundo a CE. Nas novas previsões de inverno, Bruxelas reviu em alta a retoma (crescimento real) de Portugal neste ano 2022, de 5,3% em novembro para 5,5% agora. Este valor é igual ao que o governo tinha na proposta de Orçamento do Estado de 2022, mas fica abaixo dos 5,8% previstos pelo Banco de Portugal e pela OCDE em dezembro passado.

Se for como diz a CE, em 2022, o país vai crescer mais do que a maioria dos seus pares da zona euro, mais do que a média da região da moeda única, onde a Comissão prevê uma expansão de apenas 4%, pautada pelos avanços mais modestos das grandes economias, como Alemanha e França (ambas 3,6%).

Como referido, Espanha, o maior parceiro da economia portuguesa também pode crescer relativamente bem, cerca de 5,6% em 2022, apesar do descalabro que significou a pandemia (a economia espanhola afundou quase 11% em 2020, o pior registo da Europa).

Paolo Gentiloni explicou que os cenários agora apresentados "baseiam-se na hipótese de que os efeitos económicos da atual onda pandémica são de curta duração, incidindo principalmente no primeiro trimestre, e que nenhuma perturbação importante acontece posteriormente". Mas "a incerteza continuará a ser elevada", avisou.

Grande variedade de casos na inflação

Na inflação, o grau de dispersão também é grande. Para Portugal, a CE prevê uma aceleração dos preços do consumidor de 0,9% (subida média em 2021) para 2,3% este ano, mas diz que há países onde o encarecimento dos bens de consumo vai ser mais forte, puxado pela subida súbita dos custos da energia e de várias matérias-primas.

Assim, a inflação esperada para a zona euro rondará os 3,5% este ano, já incluindo os acontecimentos do início deste ano (nova forte subida dos preços do petróleo e energia), indicou o comissário.

Mesmo assim, Portugal cresce relativamente bem, apesar da quinta vaga da covid no início do ano. Um dos trunfos é o dinheiro do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). A Comissão observa que em 2021, "o investimento e as exportações de mercadorias já recuperaram para níveis acima dos anteriores à pandemia".

"Estas são boas notícias para os portugueses, que podem confiar numa recuperação plena nos próximos anos, alicerçada numa implementação célere e eficaz do PRR", disse o ministro das Finanças, João Leão.

Turismo, o fiel da balança?

Por seu turno, Bruxelas referiu que em 2021 "o consumo privado em Portugal recuperou a um ritmo um pouco mais lento à medida que os serviços intensivos em contacto [muitos ligados ao turismo, restauração, bares, discotecas] enfrentaram restrições contínuas durante a maior parte do ano".

"As exportações de serviços recuperaram substancialmente no segundo semestre do ano, mas permaneceram muito abaixo do seu nível pré-pandémico, uma vez que o enorme setor do turismo estrangeiro do país ainda foi condicionado pelas restrições ao nível das viagens internacionais".

Depois disso, veio ainda "o ressurgimento das infeções covid-19 no início de 2022, bem como uma nova queda nas viagens internacionais, o que deverá abrandar o crescimento económico em Portugal para 0,5% no primeiro trimestre de 2022".

"No entanto, assumindo uma melhoria das condições pandémicas, prevê-se que o crescimento recupere no segundo trimestre, quando a economia atingir o seu nível pré-pandémico", estima a CE.

Tudo considerado, para estes dois anos em perspetiva, "prevê-se um crescimento de 5,5% em 2022 e 2,6% em 2023".

"A procura interna deverá contribuir substancialmente para o crescimento em ambos os anos, ajudada pela implementação do Plano de Recuperação e Resiliência" e o setor externo deverá ter uma contribuição líquida positiva, refletindo a recuperação do turismo", reitera a CE.

Mas o balanço dos riscos continua a ser "um pouco negativo": se a pandemia piorar, o turismo volta a sofrer.

Depois dos alertas do estudo, o comissário italiano elogiou aos jornalistas a "estabilidade" política da maioria absoluta do PS. "É uma boa notícia para as avaliações que fazemos da economia".

