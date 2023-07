Portugal perdeu 1,2 mil milhões com benefícios e isenções fiscais a companhias aéreas

Portugal perdeu 1,2 mil milhões de euros em receitas fiscais por "subtributação" das companhias aéreas em 2022, segundo um estudo esta quarta-feira divulgado pela organização ambientalista Zero, que defende que se aplique ao setor o princípio do poluidor-pagador.

A "borla fiscal" à aviação em Portugal, refere a Zero em comunicado, faz com que as receitas efetivamente cobradas (através da taxa de carbono de dois euros por bilhete, por exemplo) no país representem "apenas 10% do que deveriam representar", ficando abaixo dos 16% registados a nível da União Europeia.

Num comunicado em que divulga um novo estudo sobre quanto valem os benefícios e isenções fiscais das viagens aéreas na UE, Reino Unido, Noruega, Suíça e Islândia, a Zero, que integra a Federação Europeia de Transportes e Ambiente, refere que em 2022 o fosso fiscal entre o que foi e o que devia ser cobrado ascende a 34,2 mil milhões de euros no conjunto de países considerado.

"Na União Europeia, que só cobrou em 2022 cerca de cinco mil milhões de euros em taxas e impostos à aviação, esse valor foi de 26,4 mil milhões de euros - ou seja, a UE no ano passado só cobrou cerca de 16% da receita que deveria ter cobrado", precisa o documento.

