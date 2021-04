Portugal foi dos mais poupados na zona euro durante a pandemia

A ministra da Saúde, Marta Temido (E), acompanhada pelo ministro de Estado e das Finanças, João Leão (D), durante o debate parlamentar com a presença do primeiro-ministro, António Costa (ausente da foto), sobre política geral, na Assembleia da República, em Lisboa, 17 de março de 2021. MÁRIO CRUZ/LUSA

O peso da despesa pública em Portugal no primeiro ano da pandemia (2020) foi dos que aumentou mais devagar no conjunto dos 19 países da zona euro, indicam cálculos do Dinheiro Vivo a partir de dados oficiais ontem revelados pelo Eurostat. Isso ajudou a que o défice também dilatasse menos.

Com este controlo da despesa, o governo conseguiu que o desequilíbrio orçamental ficasse nos 5,7% do produto interno bruto, muito abaixo dos 7,3% que o governo PS agitou por altura do orçamento suplementar (julho).

Os dados do Eurostat (aqui, abre em PDF) mostram que Portugal controlou bastante a despesa e que isso deu resultados. Portugal e Alemanha aparecem com a sexta expansão mais lenta do rácio da despesa em 2020 (face ao ano precedente). A despesa avançou o equivalente a 5,9% do PIB, marca que fica claramente abaixo da média dos Estados da moeda única (7,1%).

A Finlândia foi o país onde o peso da despesa pública avançou mais devagar. No extremo oposto, aparecem Grécia (onde o rácio da despesa pública disparou o equivalente a 12,8% do PIB) e Espanha (mais 10,2% do PIB).

© Eurostat e cálculos DV

Com toda esta moderação, o governo português acabou por conseguir manter o peso da despesa pública pouco acima dos 48%, apesar da enorme crise pandémica que rebentou há mais de um ano. O rácio português avançou de 42,5% em 2019 para 48,4% no final do ano passado.

Já o rácio da despesa pública médio da zona euro disparou de 47% para 54,1%. Portugal mantêm-se assim claramente abaixo da média dos seus pares da moeda única e até reforçou essa distância já que o rácio da despesa cá aumentou muito mais devagar, como referido.

Portugal foi dos mais poupados e compara facilmente com o que aconteceu em alguns dos países mais ricos do norte da Europa, como Finlândia, Suécia, Dinamarca, onde a carga de despesa pública cresceu com maior moderação, mostram os dados do Eurostat.

O peso da receita orçamental cresceu apenas duas décimas (para 42,8% do PIB), ligeiramente acima da média do euro (mais 0,4% do PIB).

O lado da despesa foi, portanto, decisivo para o governo e o ministro das Finanças, João Leão, poderem apresentar um resultado orçamental que muitos surpreendeu.

O governo disse que foi por causa da economia, que reagiu melhor do que o esperado à pandemia, sobretudo no verão, mas a execução orçamental mostra que continuou a existir um cuidado em manter disciplina e contenção sobre os gastos, sobretudo em áreas que não as relacionadas com a Saúde.

Veja-se o caso do investimento público. Em junho do ano passado, em plena ressaca da primeira vaga da covid-19 e do primeiro grande confinamento, o executivo previa que o investimento público disparasse quase 25% em 2020 (medido em contabilidade nacional).

No final do mês passado, o INE veio dizer que afinal não, o investimento público cresceu a menos de metade desse ritmo previsto: o avanço prometido não chegou a 11%.

Um défice que foi por aí abaixo

Em julho, João Leão disse que estimativa do défice em 2020 iria sofrer um agravamento de 0,7 pontos percentuais, "subindo de 6,3% para 7% do PIB" por causa das medidas de alteração que o PSD conseguiu aprovar no Parlamento e que custariam 1,4 mil milhões de euros, segundo o governante, que na altura dramatizou bem essa questão.

A meta mesmo seria revista para 7,3% no Orçamento do Estado (OE) de 2021 (apresentado em outubro). Mas já no início deste ano, o ministro voltaria a calibrar as contas e admitiu que o défice iria ser mais baixo, "mais próximo de 6,3%", como em julho.

Afinal, segundo o INE, o OE parece ter conseguido acomodar todas as medidas que o governo teve de aplicar a contragosto. Apesar da dureza da primeira vaga e do primeiro confinamento (entre março e maio), a economia acabou por recuperar melhor do que o esperado na segunda metade do ano passado.

João Leão sentiu necessidade de justificar estes avanços e recuos. Numa nota enviada aos jornais por ocasião do reporte do INE, há pouco menos de um mês, defendeu que o "melhor desempenho da economia e do mercado de trabalho levou a uma revisão em baixa do défice".

Luís Reis Ribeiro é jornalista do Dinheiro Vivo