Portugal é "um mercado muito relevante" para a casa-mãe da Tabaqueira

Em 25 anos, desde a aquisição da Tabaqueira pela Philip Morris International (PMI), investiram 390 milhões de euros em Portugal, onde têm já três centros de excelência. A aposta é para continuar?

Portugal claramente assumiu-se como um mercado muito relevante para a PMI, pelo que foi com naturalidade que investiu também na localização de centros de excelência e departamentos globais em Portugal. Estes centros e departamentos globais prestam serviços a vários mercados e regiões da PMI e, em 2021, de acordo com este estudo, geraram praticamente 10% do volume de negócios da Tabaqueira, no valor de mais de 36 milhões de euros. E cerca de 5% do valor das nossas exportações. Podemos afirmar que estes centros têm sido motores do novo emprego que a Tabaqueira tem gerado. Só nos últimos três anos foram criados mais 300 postos de trabalho. Estamos a falar de talento altamente qualificado.

Tendo em conta a evolução do setor e as restrições sobre os produtos de tabaco, como é que uma empresa como a Tabaqueira garante a sustentabilidade do negócio a longo-prazo?

Inovando e investindo em melhores alternativas que tenham o potencial de reduzir o risco associado ao consumo de produtos do tabaco. A Tabaqueira, juntamente com a PMI, está totalmente comprometida com a sua visão de criar um futuro sem fumo, o que significa substituir a comercialização dos cigarros convencionais por outros produtos de tabaco que permitam o consumo de nicotina de uma forma menos nociva. Sabemos que a combustão é a fonte da toxicidade associada ao consumo de tabaco, pelo que há duas décadas que, recorrendo à tecnologia e à ciência, trabalhamos com esse objetivo. Praticamente todo o nosso investimento em investigação e desenvolvimento, cerca de 9 mil milhões de euros desde 2008, e a maior parte do investimento em atividades comerciais são destinados a produtos sem fumo. Tanto quanto sabemos, somos a única empresa que alguma vez iniciou, de forma proativa, um processo de transformação do seu próprio negócio na procura de um futuro melhor para todos. E os progressos estão a ser bastante rápidos. Pretendemos que, até 2025, pelo menos 40 milhões de fumadores adultos tenham mudado e adotado os nossos produtos sem fumo. Acrescentando a esse número todos aqueles que abandonaram por completo o tabaco e a nicotina, estimamos uma redução do número de fumadores de cigarros PMI na ordem dos 55 milhões de pessoas durante este período. A nossa ambição é que os produtos sem fumo representem mais de 50% do total das receitas líquidas da PMI até 2025.

São estas metas que têm justificado a aposta no setor da saúde?

Neste caminho de transformação iniciado pela PMI de investimento em alternativas sem fumo, para o qual todos os dias contribui uma equipa de mais de 980 engenheiros e investigadores em ciências da vida, naturalmente que a companhia acumulou muita experiência na área da aerossolização e de terapêuticas inalatórias. O grupo tem investido de forma sustentada na aquisição de empresas de saúde e tecnologia, no sentido de reforçar estas competências e construir um caminho que lhe permite ir muito para lá dos produtos com nicotina. Estamos a expandir para áreas como o bem-estar e os cuidados de saúde, disponibilizando produtos e soluções inovadoras que respondam a necessidades terapêuticas não satisfeitas dos doentes e dos consumidores - por exemplo, do foro cardiovascular, do foro neurológico ou relativas ao tratamento da dor. Contamos, em 2025, alcançar mil milhões de dólares em receitas líquidas provenientes destes novos produtos, que nada têm a ver com nicotina.

Não pode esta alteração de rumo ser vista pela sociedade como incoerente, tendo em conta o percurso da empresa enquanto produtora de tabaco?

De todo. Pelo contrário, a transformação é vital para o progresso das sociedades, tal como é fundamental para a longevidade das empresas. Sobretudo quando é guiada pela ciência, como acontece no nosso caso, que tem mostrado que há que construir um caminho alternativo ao dos produtos de tabaco combustíveis. Mal seria se, perante as evidências científicas que hoje existem, não atuássemos para dar resposta àqueles que são os desafios de saúde pública. É preciso que, agora, também os legisladores e reguladores considerem o que a ciência tem mostrado.