Portugal é dos que menos têm a ganhar com reformas fiscais e laborais na União Europeia

As reformas estruturais recomendadas e impostas pelas instâncias europeias são, há décadas, as propostas de medidas de política que, supostamente, podem trazer mais crescimento e emprego aos países da União Europeia (UE), desbloqueando o seu potencial de crescimento e a inovação. Um novo estudo publicado pela Comissão Europeia (CE) vem reforçar essa ideia.

Mas o trabalho dos especialistas da CE mostra também que, atualmente, há países que tendem a beneficiar muito mais do que outros, caso avancem com um conjunto de reformas estruturais selecionadas.

Portugal, que foi submetido a um programa forçado de "reformas estruturais" durante os anos da troika, aparece agora como um dos países da UE que menos tem a beneficiar com mais reformas desse tipo.

Ganha sempre, mas no médio (cinco anos) e longo prazo o efeito desejado é pobre na maioria dos indicadores, comparativamente ao que acontece noutros parceiros da União.

Ou seja, não é que o país não ganhe alguma coisa, mas o estudo feito a pedido da CE por Philipp Pfeiffer, Janos Varga e Jan Veld mostra que, por exemplo, uma reforma fiscal (que alivie o IRS para agravar mais os impostos sobre o consumo, como IVA e ISP) ou uma nova reforma laboral para ter mais gente a trabalhar ou na população ativa, têm ganhos bastante residuais a cinco e a 20 anos, só adquirindo alguma relevância "no longo prazo".

Em ambas as reformas, Portugal surge sempre no fim do ranking dos ganhos potenciais, em riqueza (PIB - Produto Interno Bruto) e emprego.

No caso da referida reforma fiscal (menos carga sobre o trabalho, mais sobre o consumo), a economia portuguesa será a quinta menos ganhadora. O acréscimo estimado no PIB ronda apenas 0,2% até 20 anos.

No longo prazo, o benefício no PIB é um pouco superior, cerca de 0,5%. Dos 27 países estudados, Áustria, Dinamarca e Luxemburgo têm bastante mais a ganhar e lideram o ranking.

