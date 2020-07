Portugal continental fora do corredor turístico britânico. Madeira e Açores entram

Siza Vieira: Eventual "discriminação" na retoma de voos do Reino Unido "não faz sentido"

Portugal continental está fora do corredor turístico do Reino Unido, mas os Açores e a Madeira estão na lista, apurou o Dinheiro Vivo. A lista completa vai ser publicada hoje pelo governo de Boris Johnson e inclui mais de 50 países para os quais os britânicos poderão voar sem necessidade de ficarem 14 dias em quarentena no regresso a casa. Espanha, Itália, França e Alemanha estão livres das restrições.

Contactado, o ministério dos Negócios Estrangeiros não comenta. Fonte oficial do ministério tutelado por Augusto Santos Silva avança ao Dinheiro Vivo que "aguarda a comunicação pública da decisão britânica", prevista para esta tarde.

O fim da quarentena para quem entra no Reino Unido vindo dos países incluídos no corredor aéreo entra em vigor no dia 10 de julho.

Companhias aéreas como a British Airways, easyJet e Ryanair recorreram aos tribunais para contestar as limitações impostas pelo executivo de Boris Johnson à mobilidade aérea.

