Portugal começa a desligar a rede 3G em setembro

Portugal vai deixar de ter rede móvel de terceira geração (3G). A Altice, a NOS e a Vodafone anunciaram na sexta-feira que já têm calendário para, de forma faseada, descontinuar a rede 3G. O sinal de rede começa a ser desligado já em setembro, prevendo-se o fim dos serviços de voz e internet móvel em 3G até 2025.

A primeira empresa de telecomunicações a avançar para o fim do 3G, em Portugal, é a Altice. A dona da Meo começa a desligar o sinal no dia 4 de setembro, apontando o fim do processo para o dia 31 de janeiro de 2024.

