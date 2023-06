Portugal com quatro dos melhores mestrados em Finanças

Portugal tem quatro dos melhores mestrados em Finanças do mundo. O ranking é do Financial Times e a Nova SBE consolida, este ano, a sua posição no 11.º lugar, confirmando a sua liderança em Portugal e atingindo o 10.º lugar na classificação a nível europeu. A segunda melhor classificação portuguesa é da Católica-Lisbon, que ocupa a 21.ª posição entre os melhores do mundo, seguida do ISEG - Lisbon School of Economics & Management, que está no 23.º lugar, e do ISCTE em 45.º.

O Ranking Masters in Finance 2023 do Financial Times analisa e classifica os 55 melhores programas a nível mundial, avaliando uma série de parâmetros em três grandes áreas: a progressão nas carreiras, a diversidade e a experiência internacional, investigação e pegada ecológica da escola de gestão em causa.

Embora tenha caído da 17.ª para a 21.ª posição este ano, o mestrado da Católica-Lisbon é o segundo melhor do mundo em progressão salarial dos seus graduados, que veem o seu salário médio crescer 110% nos primeiros três anos após a graduação. Melhor só o programa da HEC Paris, com um aumento de 120%. Destaca ainda a escola de negócios portuguesa que 97% dos seus graduados obtêm emprego até três meses após o final do programa, sendo a 17.ª melhor escola do mundo na progressão de carreira.

Já o ISEG - Lisbon School of Economics & Management registou uma subida de 11 posições no ranking, passando de 34.º para 23.º, "naquela que representa a maior subida entre todas as escolas classificadas", sublinha. Além disso, o mestrado em Finanças do ISEG é reconhecido como a melhor opção na relação custo-benefício em Portugal, ocupando a 12.ª posição no mundo. É a escola que proporciona o segundo maior aumento salarial no país (83% nos primeiros três anos após a conclusão), recebendo, ainda, a melhor classificação nacional ao nível da eficácia da rede de alumni e dos serviços de carreira da instituição. O ISEG integra o grupo restrito de 12 escolas no mundo - a par com a Nova SBE - onde 100% dos seus graduados encontram emprego em menos de três meses.

Quanto à Nova SBE, de novo, a escola portuguesa mais bem classificada, mantém o 11.º lugar a nível mundial que tinha em 2022. Destaque para as classificações obtidas no domínio da experiência internacional que colocam a Nova no Top 3 das melhores Business Schools mundiais em termos de experiência académica internacional, e no 7.º lugar na mobilidade internacional. No novo critério introduzido este ano pelo Financial Times, o da avaliação da pegada de carbono da escola nos últimos três anos, a Nova SBE ocupa o 6.º lugar a nível mundial.

Por fim, a ISCTE Business School caiu da 41.ª para a 45.ª posição, mas é a 10.ª escola a nível mundial, e a primeira em termos nacionais, que oferece aos seus estudantes a progressão de carreira mais rápida. A IBS é a escola portuguesa com maior equilíbrio de género no corpo docente (48% do sexo feminino), sendo que 40% do Conselho Consultivo é composto por mulheres. É também uma das instituições onde mais docentes detêm doutoramento (99%).

