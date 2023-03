Portugal arrisca ser penalizado com novas regras para a dívida

A Comissão Europeia vai reativar as regras de política orçamental em 2024, depois de três anos em que estiveram suspensas, voltando a impor os limites máximos de 3% do PIB para o défice. Quanto ao teto de 60% para a dívida pública, está em debate uma flexibilização do ritmo da descida, consoante a sustentabilidade das contas nacionais, o que poderá prejudicar países como Portugal. Estados-membros com rácios historicamente altos terão menor necessidade de reduzir a dívida do que aqueles que revelem oscilações entre recuos e subidas.

"Há uma proposta para ponderar mais um indicador quanto à sustentabilidade da dívida, é um indicador muito sensível e vários países do norte, como a Alemanha, e até o BCE levantam problemas técnicos" na sua aplicação, porque "países com uma dívida historicamente mais alta terão menor necessidade de reduzir a dívida do que países que tenham baixado a dívida mas depois ela volte a subir", revelou esta terça-feira o ministro das Finanças, Fernando Medina, à saída da reunião do Conselho dos Assuntos Económicos e Financeiros (Ecofin), que junta os ministérios da Economia e das Finanças da União Europeia (UE).

Tirando o ano de 2020, em que a dívida pública portuguesa atingiu um novo recorde de 133,7% do PIB, provocado pela crise pandémica, acima do anterior pico de 132,9% em 2014, o país tem conseguido reduzir o peso do endividamento sobre a economia desde 2016, tendo atingido os 113,8% no ano passado. Mas, tendo em conta a onda inflacionista, o governo nacional olha com cautela para o futuro e teme um novo agravamento da dívida. Ora nestas circunstâncias, Portugal seria penalizado, porque seria obrigado por Bruxelas a acelerar o ritmo da descida da dívida.

Apesar destes alertas, Fernando Medina quis destacar que "Portugal tem uma posição sólida para prosseguir a mesma trajetória" de redução da dívida. "Em 2022, houve uma redução de quase 12 pontos percentuais da dívida" para 113,8%, o que é "muito importante, num momento em que as taxas de juro sobem", sublinha.

O novo indicador sobre a sustentabilidade da dívida pública ainda está em debate entre os parceiros europeus. "A meta da dívida", de 60% do PIB, "mantém-se e, na primavera de 2024, vai haver uma avaliação ao ano de 2023", esclareceu.

Em relação ao défice, não haverá alterações: o teto de 3% do PIB é mesmo para voltar, sem exceções. E Fernando Medina está perfeitamente tranquilo: "Quanto ao défice a nossa projeção é ficar abaixo dos 3%". No ano passado, o défice deverá recuar para 1,4% ou 1,5% do PIB, abaixo dos 1,9% previstos, segundo as estimativas do governo. E o Orçamento do Estado para 2023 aponta para um rácio de 0,9% do PIB para este ano.

Medina deu conta ainda que há "um esforço conjunto dos países para acelerar as conclusões" da revisão das regras orçamentais "para que o processo legislativo termine em 2024 e possa estar pronto em 2024".