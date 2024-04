Portugal acaba de pagar 1,5 mil milhões de euros do resgate europeu e assim falta saldar 95%

Os dois grandes credores europeus estão a cobrar, em termos médios e com todas as comissões incluídas, entre 1,6% e 2,2% de taxa de juro. Pode ser barato, pois, por comparação, as emissões de dívida feitas em 2023 resultaram numa taxa de 3,5% para a República.