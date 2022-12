Portagens deverão subir cerca de 5% em 2023

As taxas de portagem deverão sofrer um aumento à volta dos 5% em 2023, cerca de metade do valor que as concessionárias das autoestradas nacionais propuseram em novembro, com base nos dados da inflação, e que o governo recusou, dá conta esta quarta-feira o Jornal de Negócios.

Escreve o jornal do grupo Cofina que o executivo pretende definir um teto máximo para o aumento das portagens no próximo ano. O limite será superior aos 2% aplicados no caso das rendas, mas muito abaixo dos 9% a 10% propostos pelas concessionárias. As concessionárias tinham até ao dia 15 de novembro para comunicar ao Governo as suas propostas de preços para 2023, tendo depois o Estado 30 dias para se pronunciar.

