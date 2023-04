Porquê a especialização?

O exercício da moderna medicina hospitalar, e isto é válido para todas as especialidades médicas e cirúrgicas, exige nos dias de hoje, sobretudo para as doenças mais raras ou muito complexas, elevados graus de especialização. Como cirurgião, tenho tendência, como é natural, de falar deste tema, baseando-me nas especialidades em que a cirurgia tem um papel mais relevante. Mas este conceito de especialização aplica-se a todas as especialidades médicas, sejam elas quais forem.

Quando os especialistas de medicina interna identificam uma doença mais complexa do foro cardíaco têm, na maioria das vezes de a enviar a um serviço de cardiologia, e o mesmo acontece com as doenças neurológicas de alta complexidade, nas quais os neurologistas podem ser mais competentes e eficazes. Dei estes dois exemplos, como poderia falar das doenças renais, hepáticas, gastro-enterológicas e muitas outras, onde se criaram especialidades médicas dedicadas ao tratamento dessas doenças.

Todas as especialidades médicas e cirúrgicas foram, durante o século XX, saindo das duas grandes especialidades da época, as médicas e as cirúrgicas. Ninguém contesta hoje que da especialidade mãe chamada cirurgia geral, dos começos do século XX, fossem saindo especialidades cirúrgicas, como a ortopedia, a neurocirurgia, a urolo- gia, a cirurgia torácica e a vascular, a ginecologia e muitas outras que todos conhecem. Isto implicou que os chamados cirurgiões gerais do último terço do século XX, vissem cada vez mais reduzidos os seus campos de acção.

Com a saída da cirurgia da mama, das partes moles ou da cabeça e pescoço, os cirurgiões gerais deste século XXI, ficaram apenas com a cirurgia digestiva e a cirurgia de urgência. APENAS? Da própria cirurgia digestiva foram saindo várias subespecializações, por absoluta necessidade de se conseguir números mínimos (casuísticas) que permitissem ganhar e manter experiência e conseguir treinar os mais novos.

Tal como no século XX foram saindo dos dois grandes ramos da medicina especialidades médicas e especialidades cirúrgicas que hoje ninguém contesta, dessas especialidades, ainda no final do século passado, se foram criando áreas de interesse com a mesma finalidade. Não sendo ortopedista, sei que os meus colegas dessa especialidade não podem ser competentes em toda a vasta área que abrange essa especialidade. Uns dedicam-se mais ao joelho, outros à coluna, outros ao ombro, para só dar curtos exemplos.

Como cirurgião geral, cedo percebi que, para ganhar experiência, ter competência e poder formar os mais novos, tinha de me dedicar a uma área mais restrita, e escolhi as doenças cirúrgicas do fígado, das vias biliares e do pâncreas. O meu querido e saudoso mestre em cirurgia geral, Rui Câmara Pestana, nascido no primeiro quarto do século XX, falava-me dos tempos iniciais do seu exercício de cirurgião, quando realizou imensas cirurgias ortopédicas, urológicas e até neurocirúrgicas na urgência - coisa impensável, mesmo nos meus tempos iniciais de formação. Cresci como cirurgião, exercendo cirurgia hospitalar em serviços de cirurgia que funcionavam como quintas isoladas, sem os apoios de outras especialidades, que hoje consideramos fundamentais, quer para confirmação de diagnósticos quer para a definição de estratégias globais de tratamento naquilo que chamamos reuniões multidisciplinares de decisão. Como posso eu hoje tratar com competência doenças graves e complexas do foro HBP sem o apoio de gastro/hepatologistas e radiologistas dedicados a essa área, quer para diagnóstico quer para intervir, os chamados gastro e radiologistas de intervenção? E se os casos forem simultaneamente oncológicos, como acontece na maioria deles, a participação de oncologistas dedicados é também fundamental.

Funcionar com abordagens multidisciplinares é hoje a realidade da moderna medicina hospitalar. Para podermos tratar os nossos doentes com competência e dar-lhes as maiores probabilidades de vencerem as doenças temos obrigação de ter as condições infra-estruturais, técnicas e humanas reunidas. No caso da cirurgia, temos de ter cirurgiões preparados, com acesso a casuísticas que permitam manter competências e formar os mais novos. E num país pequeno como o nosso, mas com óptimas vias de comunicação, temos obrigação de os enviar para os locais onde sabemos que estão reunidas todas as condições.

No que diz respeito ao SNS, há que organizá-lo para tratamento de doenças raras ou graves e complexas em verdadeiros Centros de Referência, tal como aliás foi previsto pelo legislador em 2014. Com bom senso, mas com todo o empenhamento e rigor, temos de dar a muitos dos nossos doentes a melhor probabilidade de poderem vencer certas doenças. Mas mais uma vez aqui, não fazer distinção entre o público e o privado: todos devem aceitar e cumprir as mesmas regras, todos devem respeitar da mesma maneira os doentes que os procurem.

Como dizia, Francis Moore, grande cirurgião americano, ainda no século passado, "todos são contra a especialização, excepto os doentes".

Cirurgião

Escreve com a antiga ortografia