Pornhub remove 10 milhões de vídeos após Visa e Mastercard terem cortado relações

O conhecido site de pornografia Pornhub - um dos que tem mais visitas na internet a nível global - está a remover todos os vídeos enviados para seu site por utilizadores não verificados, o que significa vários milhões de vídeos. A iniciativa está relacionada com os eventos desencadeados após uma reportagem do New York Times ter alegado que o site hospedava vídeos de menores de idade e de crianças a serem agredidas - além de um historial de manter vídeos sem autorização dos intervenientes.

Já na passada quinta-feira a Visa e a Mastercard tinham suspendido os serviços dados à plataforma (que permitia compras pelo site) devido à reportagem. Ontem o Pornhub anunciou que ia começar a limitar os uploads para que fossem feitos apenas por utilizadores verificados e parceiros oficiais da plataforma - antes qualquer um, mesmo com cadastro criminal, poderia por exemplo publicar vídeos roubados ou gravados ilicitamente -- tal como acontece com qualquer outra rede social.

Entretanto, o Pornhub que até agora tinha-se sempre mostrado reticente em remover vídeos, anunciou que já excluiu 10 milhões de vídeos, numa medida aplicada a todos os sites da MindGeek, a empresa proprietária da plataforma que inclui YouPorn e Redtube, outro site de partilha de vídeos para adultos.

O site Motherboard fez a contabilização dos vídeos disponíveis no Pornhub, que passaram de 13,5 milhões no domingo, para tinha 2,9 milhões na manhã de segunda-feira.

Após a reportagem do Times, Visa e Mastercard estão agora a investigar se o site estava a promover conteúdo ilegal. A suspensão do serviço de pagamentos pode representar um problema significativo para as receitas do Pornhub e dos seus parceiros.

João Tomé é jornalista do Dinheiro Vivo