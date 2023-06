Nova CEO quer uma SATA "autossustentável no final de 2023 ou início de 2024"

A privatização de uma parte acionista do controlo da SATA, está a atrair o interesse de companhias aéreas europeias e fundos de private equity, aumentando as hipóteses de sucesso na venda, afirmou na sexta-feira (9 de junho), a nova CEO da transportadora açoriana, Teresa Gonçalves.

O governo regional dos Açores está a conseguir vender entre 51% e 85% do capital da transportadora açoriana, que opera 19 rotas desde o arquipélago português no meio do Atlântico até ao resto do país, Europa, Estados Unidos, Canadá e Cabo Verde.

A privatização -- imposta pela Comissão Europeia em troca da aprovação de um resgate estatal de 453 milhões de euros em junho de 2022 -- foi lançada em 23 de março.

A companhia aérea disse, há duas semanas, que o prazo para as 'ofertas vinculativas', inicialmente previsto para 20 de junho, foi adiado para o final de julho devido à "grande procura do dossier por parte de mais de 31 entidades".

Gonçalves, que assumiu o cargo de CEO no início de abril, após pouco mais de três anos como diretora financeira da empresa, disse à Reuters que cerca de 10 entidades conferem rotineiramente os dados reservados que a empresa compartilha, somente, com as partes interessadas.

"Estamos numa posição geográfica muito favorável, o que é bastante positivo. Estou muito otimista com a privatização", disse em entrevista.

Gonçalves acrescentou que entre os interessados ​​estão companhias aéreas europeias e fundos de private equity -- algo que, segundo ela, "melhora as perspetivas" de venda com outras empresas, como por exemplo, agências de viagens. A CEO optou preferiu preservar o anonimato das partes interessadas.

Teresa Gonçalves acrescentou que o plano estratégico de negócios e o plano financeiro do comprador, e não o preço -- visto que terá que haver uma injeção de capital na empresa por parte do comprador -- são dois fatores determinantes que tornam possível a licitação.

A SATA Internacional está "no caminho de ser autossustentável no final de 2023 ou início de 2024", estando de acordo com Bruxelas, disse Gonçalves.

O número de passageiros da companhia aérea aumentou 67% para mais de 1 milhão em 2022 e a receita duplicou para um recorde de 211 milhões de euros, enquanto que o prejuízo líquido diminuiu 39%, para 34,2 milhões de euros.