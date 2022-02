Pôr o país a crescer exige políticas pró-investimento

O presidente da Confederação Empresarial de Portugal (CIP), António Saraiva, acompanhado (à esquerda) pelo presidente da Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP), Eduardo Oliveira e Sousa, e pelo presidente da Confederação Portuguesa da Construção e do Imobiliário (CPCI), Manuel Reis Campos, bem como (à direita) pelo presidente da Confederação do Turismo de Portugal (CTP), Francisco Calheiros e pelo presidente da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP), João Vieira Lopes, na conferência de imprensa do Conselho Nacional das Confederações Patronais.

Crescimento, crescimento, crescimento. Por mais de 25 vezes no documento ontem apresentado pelos patrões é referida a fórmula que deve marcar o novo ciclo político num país confrontado com desafios imensos, com a falta brutal de recursos humanos à cabeça, mas também com uma oportunidade de ouro para resolver problemas estruturais e trazer solidez que permita alicerçar-se em valor real. Mas para alcançar esses objetivos, agora sem as amarras da extrema-esquerda a agrilhoar o novo governo PS, há que trabalhar no sentido certo. E isso passa por levar a cabo reformas essenciais (e já tardias) - na justiça, na Administração Pública no fisco -, mas também por arrepiar caminho da visão anti-iniciativa privada que tem marcado grande número de decisões, com efeitos brutais para as empresas.

Um "novo ciclo económico, marcado por um crescimento mais robusto, sustentável e duradouro" é a base sobre a qual António Saraiva, presidente da Confederação Empresarial de Portugal e atual porta-voz do Conselho Nacional das Confederações Patronais (CNPC), assenta os "Desafios e Ambição para a Legislatura", que os empresários condensam em dez propostas essenciais ontem apresentadas em conferência de imprensa.

Juntos, os representantes de setores estratégicos para a economia nacional - além do tecido empresarial na sua versão mais alargada (CIP), a Agricultura (CAP), o Comércio e Serviços (CCIP), Construção Civil e Imobiliário (CPCI) e o Turismo (CTP) - exigiram "uma atitude diferente para com as empresas, que são quem cria emprego e riqueza", depois de uma crise "sem precedentes" cujos efeitos ainda esmagam a atividade e cuja saída, mais do que a recuperação, deve visar a "transformação da economia". Nesse contexto, o impulso à produtividade é fundamental. E a concertação social assume enorme relevância, nomeadamente em temas como o teletrabalho ou a definição do salário mínimo - que, conforme Saraiva já dissera em entrevista ao Dinheiro Vivo, deve ponderar fatores reais e de contexto, em vez de se definir por decreto que se pretende que chegue aos 900 euros no final da legislatura, como afirmou António Costa. Também a ideia da semana de quatro dias foi recebida com incredulidade, sobretudo pelo representante do Turismo, Francisco Calheiros, que ontem lembrou ser um tema "impensável", quando Portugal vive uma gravíssima crise de mão-de-obra.

Para contrariar essa tendência que ameaça deixar o país, mais do que sem trabalhadores, sem jovens e sem sobrevivência possível, os líderes das confederações propõem não apenas incentivos reais à natalidade (incluindo benefícios fiscais), como políticas de conciliação da vida pessoal e profissional, de imigração de ativos qualificados e de requalificação e profissionalização dos prestadores de cuidados.

Se o reforço do papel da concertação deve ser uma prioridade, com os patrões das diferentes áreas de atividade a defender um Pacto Social para o Crescimento assente num verdadeiro acordo de competitividade e rendimentos, a carga fiscal portuguesa é vista como absolutamente vital nesta transformação. A par de um alívio para as famílias, a redução progressiva da taxa de IRC e a eliminação das derramas estadual e municipal vão à cabeça da agenda fiscal dos patrões, que defendem a aplicação do acordo assinado pelo PS no tempo de Passos Coelho mas que não chegou a cumprir: um IRC a baixar aos 17%, sem fazer perigar as contas públicas. "Somos ambiciosos porque acreditamos que temos de ter um IRC comparável ao de países com os quais competimos; só assim fomentamos e atraímos investimento".

Políticas públicas que valorizem o papel da economia de mercado e da iniciativa privada, uma estratégia de médio prazo "ambiciosa" que ponha "a competitividade como procuração transversal da intervenção do Estado na economia", serviços públicos mais eficientes e organização que elimine redundâncias, burocracias e assim reduza custos de contexto e imprimir rapidez e eficácia à justiça, nomeadamente através da digitalização e agilização dos processos são outras medidas previstas no documento.