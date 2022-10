Plataforma de criptomoedas Binance roubada em 103ME após ataque informático

A Binance, uma das maiores plataformas de criptomoedas do mundo, revelou esta sexta-feira que foi atacada por piratas informáticos, tendo a grandeza do roubo rondado os 100 milhões dólares (103 milhões de euros).

De acordo com a Binance, os piratas informáticos ('hackers') conseguiram retirar esta sexta-feira um total de dois milhões de BNB, a criptomoeda emitida pela Binance, ou seja, cerca de 580 milhões de dólares, mas' só conseguiram explorar uma fração deste total, já que a maior parte foi de imediato bloqueada.

O presidente executivo (CEO) da Binance, Changpeng Zhao, mais conhecido pelo pseudónimo "CZ", disse ao canal de televisão CNBC que "conseguiram limitar os danos a cerca de 100 milhões de dólares".

No início do dia, "CZ" tentou tranquilizar a comunidade de utilizadores garantindo no Twitter: "O problema agora está sob controlo".

"Os seus fundos estão seguros. Pedimos desculpas pelo inconveniente e forneceremos mais atualizações em conformidade", acrescentou Zhao.

Entretanto, num 'post' no 'site' Reddit, a Binance também esclareceu que, do valor total que realmente foi roubado, cerca de sete milhões de dólares foram congelados.

Os piratas informáticos atacaram a ponte de cadeia cruzada do BSC Token Hub. Uma ponte é um serviço que permite a um utilizador transferir 'tokens' criptográficos de um blockchain para outro.

Depois da suspensão da rede da ponte de cadeia cruzada, a atividade na BNB Chain está por agora normalizada.

Os ataques dos piratas informáticos contra pontes entre cadeias têm-se multiplicado nos últimos meses.