Plano de saúde ou seguro de saúde: O que escolher?

Quando se trata de saúde, mais vale prevenir do que remediar. E uma alternativa ao serviço público de saúde passa por contratar proteção extra. Para garantir maior segurança na prestação dos cuidados de saúde e um maior controlo das despesas nesta área, muitas famílias recorrem a planos e seguros de saúde.

Ao contratar um plano de saúde pode ter acesso a descontos em cuidados de saúde. Já no caso de um seguro de saúde, além de poder pagar menos por consultas, exames, tratamentos ou cirurgias, terá outro tipo de coberturas.

Mas, existem mais diferenças entre plano de saúde e seguro de saúde.

Vantagens e desvantagens de um plano de saúde

Um plano de saúde dá acesso a uma rede de prestadores de serviços de saúde. De acordo com o pagamento de um valor mensal, vai poder aceder consultas - nessa rede - por um preço mais reduzido.

Os planos de saúde não têm períodos de carência, limite de idades, exclusões por doença anterior e franquias, como acontece com os seguros, funcionando como um cartão de descontos.

Porém, há que ter em consideração que a oferta é mais limitada e se escolher um prestador de saúde fora da rede convencionada, já não vai ter direito ao reembolso da despesa.

A principal vantagem deste tipo de proteção é o preço. Ter um plano de saúde é mais barato do que ter um seguro de saúde. Mas há mais vantagens:

· Não há período de carência;

· A idade não tem influência no preço;

· A maioria não requer o preenchimento de questionário clínico.

Por outro lado, a cobertura de um plano de saúde é menor. Além disso:

· A rede de prestadores de serviços é limitada;

· As coberturas incluem essencialmente consultas, deixando de fora exames médicos;

· O pagamento das despesas é sempre feito pelo beneficiário, após o ato clínico.

Vantagens e desvantagens de um seguro de saúde

Um seguro de saúde tem como objetivo dar acesso a cuidados médicos no setor privado. Ter um seguro de saúde, permite-lhe ter acesso a consultas, exames, cirurgias e tratamentos realizados em consultórios, clínicas ou hospitais privados a preços mais reduzidos.

O valor do prémio vai variar consoante as coberturas, mas também a idade do beneficiário.

Neste caso, os pagamentos das despesas podem ser feitos de duas formas: através de um sistema de reembolso ou de um sistema de copagamento. E também existem seguros de saúde que combinam as duas modalidades.

Na opção de reembolso, vai pagar a despesa na totalidade e enviar a fatura para a seguradora, que pagará de volta o valor referente à comparticipação.

A grande vantagem do seguro de saúde é a abrangência das coberturas, sendo um produto mais completo do que o plano de saúde. Outras vantagens são:

· Poder escolher a periodicidade de pagamento: mensal, trimestral ou anual;

· Poder escolher o médico e o hospital ou clínica;

· Pagar apenas parte da despesa.

Mas, associada à maior cobertura, surge também uma desvantagem: o preço. Regra geral, os seguros de saúde são mais caros do que os planos de saúde. Entre as principais desvantagens, podemos enumerar:

· Tem período de carência;

· O prémio anual aumenta de acordo com a idade;

· É necessária uma pré-autorização para determinados atos médicos;

· O plafond varia conforme as coberturas.

De notar também que importante estar atento às exclusões, ou seja, cuidados médicos que não estão cobertos pelo seguro. De acordo com o Portal do Consumidor da ASF (Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões), entre as exclusões mais comuns estão:

· Doenças profissionais e acidentes de trabalho;

· Perturbações nervosas e doenças do foro psiquiátrico;

· Check-up e exames gerais de saúde;

· Perturbações causadas por abuso de álcool ou drogas;

· Acidentes ou doenças que resultem da participação em competições desportivas;

· Tratamentos ou cirurgias para emagrecimento;

· Fertilização e outros métodos de fecundação artificial;

· Transplante de órgãos ou medula;

· Tratamento ou cirurgia estética, plástica ou reconstrutiva e suas consequências (salvo se for necessário devido a doença ou acidente cobertos pelo seguro);

· Estadias em estabelecimentos psiquiátricos, termais, casas de repouso, lares de terceira idade, centros de desintoxicação de alcoólicos ou toxicodependentes.