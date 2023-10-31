PIB recua 0,2% no terceiro trimestre do ano

O produto interno bruto (PIB) diminuiu 0,2% entre julho e setembro face ao segundo trimestre, revela esta terça-feira a estimativa rápida sobre o PIB em volume do Instituto Nacional de Estatística (INE). "Comparando com o segundo trimestre de 2023, o PIB registou uma diminuição de 0,2%, após um crescimento em cadeia de 0,1% no trimestre anterior", lê-se na nota estatística do INE..As contas nacionais do terceiro trimestre indicam também também que "o contributo da procura externa líquida para a taxa de variação em cadeia do PIB, passou a negativo, após ter sido positivo no segundo trimestre, refletindo a redução das exportações quer de bens, quer de serviços, incluindo o turismo. O contributo da procura interna passou de negativo a positivo no terceiro trimestre, observando-se aumentos do consumo privado e do investimento"..Explica o INE que "o contributo positivo da procura externa líquida para a variação homóloga do PIB diminuiu em relação ao verificado no trimestre anterior [entre abril e junho], em resultado da desaceleração significativa das exportações de bens e serviços em volume, tendo a componente de bens registado uma redução expressiva". Já as importações de bens e serviços registaram uma redução moderada devido à componente de bens.."Em sentido contrário, a procura interna registou um contributo positivo para a variação homóloga do PIB, superior ao do trimestre anterior, verificando-se uma aceleração do investimento e um abrandamento do consumo privado", adianta o INE..Não obstante, em termos reais, o gabinete de estatística nacional registou um crescimento homólogo de 1,9% no terceiro trimestre do ano, na sequência de uma subida de 2,6% no trimestre anterior..Leia mais em Dinheiro Vivo, a sua marca de economia