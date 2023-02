Peso dos clientes estrangeiros cresce nos créditos concedidos pelos bancos

A proporção de população estrangeira nos créditos concedidos pelos bancos cresceu entre 2021 e 2022, representando mais de 16% do crédito concedido a pessoas entre 41 e 50 anos e 45% a maiores de 61 anos, segundo o Banco de Portugal.

No total do crédito concedido em Portugal em 2022, 11,4% do valor foi destinado a pessoas de nacionalidade estrangeira (acima dos 9,36% de 2021).

Entre os clientes de nacionalidade estrangeira que obtiveram crédito, a maior parte foi para pessoas com nacionalidade do Brasil (25%) e do Reino Unido (10%), valores semelhantes a 2021.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Apenas no crédito à habitação, os nacionais estrangeiros representaram 14% do montante total emprestado em 2022 (acima dos 10 81% de 2021).

As nacionalidades que lideraram foi o Brasil (20% em 2022 e 21% em 2021) e o Reino unido (12% e 13%, respetivamente).

Em 2022, os nacionais de Estados Unidos ficaram em terceiro lugar (9%), seguidos dos de França (8%) e Angola (7%).

É ainda notório um aumento do peso do crédito a estrangeiros à medida que sobe a faixa etária.

Os nacionais estrangeiros representaram, em 2022, apenas 6,77% do crédito à habitação concedido a pessoas entre 18 e 30 anos, mas já 11,8% do crédito a pessoas de 31 a 40 anos.

Na faixa de 41 a 50 anos os estrangeiros obtiveram 16,4% do total de crédito à habitação e na faixa de 51 a 60 anos a proporção foi de 27,8%. Já acima de 61 anos, em 2022, 45% do total do crédito à habitação foi para estrangeiros.